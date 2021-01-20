Рестарт системы государственного управления

Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату премьер-министра новоназначенного руководителя Арсена Торосяна.

Премьер-министр поблагодарил бывшего руководителя аппарата Эдуарда Агаджаняна, отметив, что он с честью выполнил свою работу в сложный период.

Никол Пашинян пожелал Арсену Торосяну успехов в новом статусе и сформулировал поставленную перед ним задачу. “Сейчас послевоенный период имеет свои многочисленные сложности и вызовы, которыми нужно эффективно управлять. Конечно, не могу сказать, что сейчас, та же ситуация, что, к примеру, в ноябре, но в целом, можем констатировать, что система государственного управления нуждается в рестарте, и этот рестарт однозначно должен начаться с аппарата премьер-министра. Этот рестарт является той основной задачей, которая ставится перед господином Торосяном”, — сказал Никол Пашинян.

По словам главы правительства, они за это время попадали в разные ситуации, по сути, знают все преимущества и недостатки системы государственного управления. “Мы должны тем более в этой ситуации установить новую планку государственного управления, которое по сути является оказываемыми обществу услугами, и качество этих услуг должно быть поднято на совершенно новый уровень”, — сказал он.