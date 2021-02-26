Партии предупреждают об опасности столкновений и требуют вернуть ситуацию в конституционное русло

Триггером, взорвавшим складывающуюся в течение последних месяцев стабильно напряженную ситуацию противостояния между сторонниками правительства и силами, требующими отставки премьера Никола Пашиняна, стало опубликованное около полудня 25 ноября заявление Генштаба Вооруженных сил.

Подписанный начальником Генштаба ОникомГаспаряном, двумя его заместителями, командующими корпусов и многочисленными высокопоставленными военными документ опубликовал на своей странице в сети Facebook начальник информационного отдела Генштаба СамвелАсатрян. Поводом для заявления послужило объявленное накануне увольнение Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника ГШВС РА. Выражая решительный протест в связи с этим кадровым решением и характеризуя вызвавшие его причины, как “недальновидные и необоснованные”, “осуществленные без учета национальных и государственных интересов Армении”, подписавшиеся под документом высокопоставленные военные заявили, что “в таких тяжелых условиях для страны подобное решение является антигосударственным и безответственным шагом” и обвинили премьер-министра и правительство Армении в отсутствии способности “принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации”.

“В связи со сложившейся ситуацией Вооруженные силы РА требуют отставки премьер-министра РА, правительства, одновременно предостерегая воздержаться от применения силы против людей, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах. Армия всегда была с народом, как и народ с армией”, — сказано в заявлении Генштаба Вооружённых сил Армении.

Реакция на заявление незамедлительно последовала от главы правительства, который, обвинив его авторов в попытке военного переворота, призвал своих сторонников собраться на Площади Республики перед зданием правительства с тем, чтобы выразить контр-протест и таким образом поддержать действующую власть.

В ответ на этот призыв требующие отставки Никола Пашиняна оппозиционные политические силы, входящие в Движение спасения Отечества, созвали митинг своих сторонников на Площади Свободы. В опубликованном Движением заявлении сказано о безусловной поддержке высшего командного состава Вооруженных сил. “Движение за спасение Отечества” приветствует заявление высшего командного состава Вооруженных сил РА, все зафиксированные в нем утверждения, выражает свою поддержку Вооруженным силам — единственному и бескорыстному гаранту нашей страны”, — отмечено в заявлении оппозиционной политической инициативы.

Созыв двух противостоящих митингов на двух центральны площадях столицы создал реальную угрозу дальнейшего нагнетания ситуации и столкновений между приверженцами диаметрально противоположных политических взглядов. Напряжение, однако, удалось сдержать во многом благодаря усилиям лидеров обоих лагерей, заявивших о недопустимости проявлений агрессивности и нетерпимости по отношению к оппонентам.

В течение дня обе противоборствующие стороны проводили параллельные акции своих сторонников.

Никол Пашинян, прежде чем в 16.00 выступить на Площади Республики,совершил вместе со своими сторонниками шествие по центральным улицам Еревана.Между тем, назначенный на 15.00 оппозиционный митинг собрал сторонников отставки премьер-министра на Площади Свободы. Одновременно, с заявлениями выступили политические силы, входящие в состав Национального собрания. Фракция партии власти “Мой шаг” выступила с резким осуждением заявления Генштаба и всецело выразила поддержку правительству во главе с НиколомПашиняном. В тексте заявления фракции “Мой шаг”, в частности, сказано: “Этот неконституционный шаг направлен на захват власти народа, потрясение государства в этой хрупкой послевоенной ситуации, которая также чревата угрозами внешней безопасности.

К сожалению, те, кто отвечает за безопасность страны, сознательно ведут себя безответственно. Фракция “Мой шаг” едина — настроена поддерживать стабильность государства и власть народа — поддерживает премьер-министра.

Призываем наших граждан вместе с нами пойти на Площадь Республики, мирно, ненасильственным образом реализовать наше конституционное право”.

Две оппозиционные фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, напротив, выступили в поддержку отставки премьер-министра. В заявлении совета партии “Просвещенная Армения” подчеркнуто, что политический кризис в стране углубляется и существует необходимость вернуть процессы на политический уровень, в противном случае велик риск столкновений. Возглавляемая Эдмоном Марукяном партия подчеркнула, что “процессы должны оставаться в рамках Конституции и должна произойти смена правительства, поскольку “разрешение кризиса без отставки премьер-министра уже невозможно”.