Регион Южного Кавказа имеет стратегическое значение для Европейского союза. С таким заявлением выступил глава МИД Румынии Богдан Ауреску на пресс-конференции в представительстве ЕС в Грузии по итогам визита министров иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии в Армению, Азербайджан и Грузию.

По его словам, это первый совместный визит министров иностранных дел европейских стран в страны Восточного партнерства, уполномоченный верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. И это, по мнению Богдана Ауреску, «была успешная попытка».

Попытка, по-видимому, заключалась в том, что евроминистры передавали руководителям закавказских стран послания солидарности со стороны ЕС и стран-членов ЕС. «Мы подтвердили нашу приверженность безопасности, стабильности и процветанию всех трех государств Южного Кавказа, а также решимость ЕС более активно участвовать в разрешении затяжных конфликтов в регионе, поскольку это имеет стратегическое значение для ЕС», – сказал Ауреску.

Как именно ЕС собирает участвовать в разрешении региональных конфликтов, европейские министры не разъяснили. Однако с удовольствием отмечали, что ЕС – геополитическая сила, которая может иметь важную миссию по обеспечению стабильности, демократии и реформ в регионе Южного Кавказа, которые помогут странам следовать европейским ценностям.

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, “когда мы говорим об Армении и Азербайджане, мы должны способствовать укреплению доверия». Он надеется, что недавнее возвращение армянских пленных при посредничестве Евросоюза и Грузии и предоставление карт минных полей Азербайджану может иметь продолжение.

Увы, имеет продолжение – в виде судебных фарсов над армянскими военнопленными по надуманным обвинениям, фиктивным свидетелям и в отсутствие хоть сколь-нибудь серьезной защиты. В том числе со стороны международного сообщества.

Но это отдельная серьезная тема. Сегодня же поговорим о том, насколько реальны надежды международного сообщества, в частности, европейцев, на возможность формирования атмосферы доверия в зоне азербайджано-арцахскогоконфликта.

Начну с того, что разговоры на эту тему ведутся все последние 30 лет. Начались сразу после установления перемирия в мае 1994г. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция, все международные структуры, как мантру, повторяли, что необходимо готовить народы к миру, а не к войне и т.д.

Алиев же под эти разговоры увеличивал военный бюджет, закупал современное вооружение, причем, как правило, у стран-авторов вышеприведенных утверждений, наращивал арменофобию в Азербайджане, с детсадовского возраста воспитывал азербайджанских детей в ненависти к армянам, открыто заявлял о подготовке к новой агрессии против Арцаха и Армении.

Международное сообщество на все это закрывало глаза – ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Ну, или – ничего личного, только бизнес.

И война, к которой Алиев готовился не одно десятилетие, состоялась. При молчаливом попустительстве мирового сообщества, которое, забыв об одном из собственных краеугольных принципов урегулирования – неприменение силы или угрозы его применения, – не только не остановило, но и до сих пор не осудило агрессора. Точнее, агрессоров, ибо в войне 2020г. активнейшее участие приняла Турция.

Сегодня практически ничего не изменилось. За исключением статуса-кво – оккупации азербайджано-турецким тандемом 75% территории Арцаха и незаконного вторжения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении.

Правда, и этим Алиев с Эрдоганом не удовлетворены. Не дала им, видите ли, Россия оккупировать весь Арцах, если не сказать, весь Южный Кавказ. Потому Алиев, с одной стороны, твердит, что конфликт разрешен и обсуждать больше нечего, с другой, – увеличивает бюджет, осуществляет новые закупки вооружений и т.д.

То бишь, готовится к новой войне. Азербайджан и Турция постоянно проводят военные учения, в которых бывают задействованы сотни, а то и тысячи военных, танки, боевые вертолеты, беспилотники и другая техника.

Угрозы из Баку и Анкары в адрес Арцаха, Армении и всего армянского народа, опять же, носят открытый характер. Только глухой не услышит. Но вы же не оглохли, господа европейцы! О каком доверии вы говорите?

У армянского народа вообще нет никаких оснований доверять Азербайджану и Турции. Могу напомнить многие кровавые страницы из истории нашего соседства с этими странами, предпочитающими решать все вопросы силовыми методами.

Только в одной статье всего не охватить. Замечу лишь, что ни одной договоренности, достигнутой с Арменией при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан никогда не соблюдал и не соблюдает.

Что касается Турции, то почему бы ратующему за доверие Евросоюзу не принять ее в ЕС? Или все-таки не доверяете?..

«Пришло время поговорить о роли Европейского союза в установлении связей во всем регионе, будь то дороги или другие объекты инфраструктуры – газоснабжение, электроснабжение. Европейский союз знает, как это сделать», – говорит министр иностранных дел Литвы. Прекрасно! Кто ж против? Только вот как это сделать, чтобы не были ущемлены ничьи интересы? Я имею в виду, что все провозглашаемые Баку и Анкарой проекты ведут к установлению полной зависимости от них Армении.

В начале 2000-х я обратилась к послу одной из ведущих европейских стран в Армении с просьбой об интервью и отправила ряд вопросов, касающихся энергетической сферы и урегулирования азербайджано-арцахского конфликта.

Среди них были вопросы о том, как Евросоюз представляет развитие энергетической системы Южного Кавказа и почему бы международным посредникам не проявить твердость и решимость, переместить центр своего внимания с политического урегулирования на демократическое и социально-экономическое развитие вовлеченных в конфликт сторон, включая, причем не на второстепенных ролях, Нагорный Карабах, и настроить стороны на хотя бы минимальные доверительные отношения и сотрудничество. Интервью не состоялось. Г-н посол, позвольте не называть какой страны, сказал мне: “Мы не считаем целесообразным говорить сейчас об этом”.

Если сегодня у Евросоюза, как анонсирует Габриэлюс Ландсбергис, есть видение обустройства Южного Кавказа, так поделитесь им не только с лидерами, но и с обществами наших стран. Быть может, тогда будет проще придти к общему знаменателю?..

И еще один маленький, но крайне важный вопрос. Согласован ли предлагаемый ЕС проект с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в частности, с Россией и США (Франция как-никак член ЕС, должна быть в курсе)? А то как бы снова чего не вышло… Доверия-то и мировым державам не хватает…