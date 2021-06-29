Блок «Армения», возглавляемый первым Президентом Арцаха и вторым Президентом Армении Робертом Кочаряном намерен обратится в Конституционный суд с требованием признать результаты голосования на внеочередных парламентских выборах 20 июня недействительными. Об этом на своей странице в Facebook написал член блока «Армения» адвокат Роберт Айрапетян.

«Учитывая ряд фактических обстоятельств, касающихся паспортов, солдат, мобильных групп, мы имеем дело с 200.000 голосами, что является цифрой, имеющей существенное влияние на исход выборов.

В заявлении, находящемся на подготовительном этапе, будет представлен также ряд представленных в заявлении Центральной избирательной комиссии фальсификаций, которые, к сожалению, не были полностью и объективно изучены», – написал он.

Таково же намерение и другого оппозиционного блока «Честь имею», возглавляемого экс-директором Службы национальной безопасности РА Артуром Ванецяном.

По словам пресс-секретаря партии «Родина», входящей в блок Соса Акопяна, будут представлены все зафиксированные ими нарушения, в том числе нарушение дня молчания, использование административного ресурса до начала кампании, а также нарушения, допущенные в ходе кампании.

Напомним, что участвующие в выборах политические силы в течение 5 дней после подведения итогов могут обратиться в Конституционный суд по поводу оспаривания результатов голосования. Крайний срок приходится на 2 июля.

По всей вероятности, оппозиционные блоки до этой даты обратятся в Конституционный суд.

Правом обращения в высшую судебную инстанцию страны воспользуется, по всей вероятности, и новосозданная Национально-христианская партия «Пробуждение», хотя она и не получила парламентского представительства.

Напомним, что блок «Армения» получил 21,09 процента голосов электората, а блок «Честь имею» – 5,22%.