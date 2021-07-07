Что ни день, Азербайджан совершает военные преступления против суверенной Армении. Начиная с 12 мая, когда азербайджанские войска вторглись в Армению и начали простейшим оборудованием проводить якобы то ли демаркацию, то ли делимитацию армяно-азербайджанской границы. Сидят на наших стратегически важных высотах и нагло попирают права на жизнь армянских жителей приграничных областей.

Азербайджанские военные, выросшие на арменофобии (благодаря проводимой бессменным президентом этой страны политике выросло уже несколько поколений), пытаются спровоцировать Вооруженные силы Армении. Пока это им не удается. Но долго ли будем терпеть выходки агрессора?

ФАКТЫ. После 12 мая с.г. азербайджанские военные на нашей же территории окружили и взяли в плен шестерых наших военнослужащих, от выстрела врага погиб один наш новобранец, бесследно исчез другой. Судьба шестерых армянских военнослужащих до сих пор неизвестна. Известно лишь, что они находятся в Бакинской тюрьме…

Азербайджанские военнослужащие уже стреляют по нашим гражданам с нашей же территории, которую они оккупировали. В Гегаркуникской и Сюникской областях периодически ведется стрельба, воруется скот, не дают косить сено.

Пятого июля азербайджанские военнослужащие в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении около 30 минут вели интенсивный огонь из оружия различного калибра. Мишенью были граждане Армении. Кстати, стрельба азербайджанских военнослужащих по соседству с селами данной области приобретает уже регулярный характер, является реальной угрозой для жизни гражданского населения нашей страны.

Шестого июля на пастбище сел Хнацах и Тех Сюникской области, расположенном на территории Армении, рано утром вновь прогремели выстрелы. Азербайджанские военнослужащие в очередной раз попытались совершить кражу крупного рогатого скота. Это им удалось частично: после вмешательства российских пограничников похищенное было возвращено хозяевам.

Все это факты исключительно последних дней. Сомневаться в том, что агрессия продолжится, увы, не приходится.

От агрессии, начатой азербайджанской военщиной 12 мая, остро страдает население Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Помимо наличия угрозы жизни людей, они несут и большие экономические потери. А от этого страдает вся республика.

Уже сегодня следует произвести расчеты: какова мера урона Армении, нанесенного агрессией Азербайджана, который настолько обнаглел, что просто не дает армянскому сельчанину заниматься земледелием.

ШАНТАЖ. Двуличный сосед Азербайджан на международных аренах разглагольствует об урегулировании отношений и в полной мере использует шантаж в качестве орудия давления на Армению.

Всему миру уже ясно, что страна эта не выполняет требования трехстороннего документа, подписанного 9 ноября 2020 года.

Речь идет о возвращении пленных по принципу «всех на всех». Почти все европейские страны уже официально потребовали от Азербайджана возвратить армянских военнопленных. Того же потребовали и международные структуры, членами которых являются Армения и Азербайджан.

По разным данным в азербайджанском плену были замучены около двух десятков пленных армян (взятых в ходе боевых действий 44-дневной войны), в их числе женщины. В Интернете по сей день имеется множество видео о зверствах азербайджанцев, распространяемых самими азербайджанцами.

После прекращения боевых действий минуло 8 месяцев. Азербайджан до сих пор отказывается сообщить, сколько армян находятся у них в плену. Более того – именует их террористами, пуская пыль в глаза мировой общественности, устраивает судебные фарсы. Цель одна – оттянуть их возвращение. Чтобы предъявить требования к Армении – карты минных полей, какие-то свои анклавы – в реальности принадлежащие Армении населенные пункты и что-то еще…

Проще говоря, спустя 8 месяцев после введения режима прекращения огня Азербайджан путем агрессии на суверенной территории Армении и шантажа пытается вновь внести свою огромную лепту в дестабилизацию региона, стремясь втянуть в это пожарище все новые страны.

Дай Бог такого соседа всем странам, сегодня разглагольствующим о примирении и добрососедских отношениях между Арменией и Азербайджаном.