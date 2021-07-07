Вопрос возвращения всех армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане, является одним из основных приоритетов российского руководства и российских миротворческих сил.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, добавив, что работа по возвращению пленных продолжается.

«Наша позиция по этому вопросу известна. Мы с самого начала заявили, что пленников следует обменивать по принципу «все на всех». Что, мы постараемся решить эту проблему так, как это нужно. Повторяю, этот вопрос остается одним из наших основных приоритетов, и работа в этом направлении, безусловно, будет продолжена», – прокомментировал Сергей Копыркин.

3 июля при посредничестве России еще 15 армянских военнопленных вернулись в Армению.