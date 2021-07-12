Июль для театральной общественности традиционно считается «последним» месяцем лета для похода в театр. С августа театры в основном закрываются, позволяя своим коллективам провести летние каникулы.

Ереванский русский драматический театр имени Константина Станиславского также верен этой традиции и скоро тоже уйдет в отпуск. Театр будет работать до 16 июля, но в ближайшие дни, перед отдыхом подготовил для своих зрителей замечательные спектакли.

Как сообщила «РА» директор театра Марианна Мхитарян, до начала театрального отпускного сезона зрители смогут посмотреть две интересных постановки. 14 июля – спектакль «Долгий путь слонов» по пьесе известного современного итальянского драматурга Гаспаре Дори, в режиссуре Манвела Хачатряна. А 16 июля армянская публика может получить большой заряд положительных эмоций на спектакле «Плутни Скапена» – яркой, весёлой и ироничной трактовке пьесы Мольера от художественного руководителя театра Карена Нерсисяна.

Этим спектаклем закроется театральный сезон. Как отмечает Марианна Мхитарян, самое главное, что наряду с приятным времяпровождением, в эти знойные, летние дни армянскому зрителю будет очень комфортно в театре Станиславского.

-Без всякого преувеличения могу сказать, что в нашем театре произошло событие «века»: для нас это именно так. На средства гранта, предоставленного правительством, в театре были установлены новые технические системы, что позволило полностью решить проблему кондиционирования, вентиляции и отопления зала.

В зимнее время в нашем театре тепло, а в эти жаркие летние дни – прохладно и очень приятно. Это очень значимое событие для театра, поскольку системы вентиляции и кондиционирования воздуха в театре годами не функционировали, что создавало большие неудобства как для зрителей, так и для актеров.

Я очень рада, что наконец это случилось: в театре создана комфортная среда и теперь наш зритель может наслаждаться спектаклем в спокойной атмосфере, не страдая от жары или холода. Среди других хороших новостей технического характера, это то, что прошлой зимой в театре было заменено звуковое оборудование. Надеемся, что сможем обновить и световое оборудование.

В прошлом году, в период пандемии мы были первыми, кто на летней площадке, во дворе нашего театра показал премьеру спектакля. Спектакль удался, пользуется большой популярностью и надеюсь, что скоро он выйдет на гастроли.

– Это спектакль «Гардения»?

– Да, по пьесе Эльжбеты Хованец, в постановке молодого режиссера Горa Маркарянa, который также является автором музыкального оформления спектакля. Планируется, что 11 сентября «Гардения» будет показана в Беларуси, в городе Бресте на большом Международном театральном фестивале “Белая Вежа”. Он должен был состояться в прошлом году и праздноваать свое 25-летие, но из-за пандемии мероприятие перенесли на сентябрь 2021 года.

Также осенью планируем принять участие в местном фестивале «Театральный Лори», который пройдет в Алаверди и Ванадзоре – повезем нашу последню премьеру «Плутни Скапена»,. В планах и поездка на фестиваль в Саранске, где собираемся показать спектакль «Ромео и Джульетта». Но сейчас такие времена, что мы предполагаем, а пандемия располагает… Так что посмотрим, как сложится ситуация.

-Какие еще новости есть унашего Русского театра?

– Театр Станиславского живет активной творческой жизнью, а также работает над привлечением зрителя и предлагает креативные познавательные мероприятия. Например, мы инициировали проект «Театральное закулисье», в рамках которого для желающих мы проводим часовую экскурсию по театру им.Станиславского.

Посетители знакомятся с работой художников, бутафоров, гримеров и костюмеров, заходят за кулисы нашей большой и малой сцены, узнают, как проходят приготовления к спектаклям. Последняя такая экскурсия у нас была 10 июля. То есть мы показываем «изнанку» театральной жизни, ее непростые и насыщенные будни, тяжелую работу, которая выливается в хорошие спектакли.

– Премьеры в новом, послеотпускном сезоне у нас будут?

– Безусловно. Художественный руководитель театра Карен Нерсисян работает над замечательной японской пьесой Коки Митани «Академия смеха». Это пьеса на двоих, камерная, бенефисная для двух актеров – Армана Казаряна и Манвела Хачатряна. Очень интересное комедиийно-философское произведение.