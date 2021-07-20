Израильский публицист и общественный деятель Авигдор Эскин, неоднократно бывавший в Ереване, в Баку и в Арцахе, считает, что мирное и долгосрочное урегулирование отношений нужно не только Армении, но и Азербайджану.

В беседе с «Арменпресс» Авигдор Эскин выразил мнение, что нынешний статус Азербайджана в мире во многом зависит от его готовности подписать с Арменией мирное соглашение. В этом контексте израильский публицист призывает президента Азербайджана Алиева воздержаться от воинственной риторики в адрес Армении, подчеркивая, что это мешает переговорам.

«Алиев очень хорошо понимает, что статус Азербайджана в мире сегодня во многом зависит от его готовности достичь долгосрочного мирного соглашения с Арменией. Чрезмерная близость с Турцией и внутреннее состояние Азербайджана во всем мире подвергается резкой критике. Это не только те силы, которые в конфликте с Азербайджаном. В первую очередь, речь идет об организациях Сороса, с которыми Алиев уже несколько лет ведет войну, а также администрации США и Евросоюзе, которые критически относятся к Азербайджану. Поэтому было бы хорошо, чтобы ваши соседи поняли, что шаги, предпринимаемые по отношению к Армении, в вопросе мирного и долгосрочного урегулирования, нужны не только Армении, но и Азербайджану», – сказал израильский публицист. Он добавил, что мирное урегулирование нужно всем, как в экономическом плане, так и в других планах.

По словам Эскина, утверждения Алиева о Зангезуре, Севане и Ереване неоднозначны, нацелены на внутреннюю аудиторию и, особенно на ту часть населения, которая жаждет крови и считает, что проблемы можно решать военным путем. Наш собеседник подчеркнул, что такой риторикой Алиев совершает неправильные шаги.

«Если это политика, то это неправильная политика, у которой нет шансов на реализацию. Если это риторика, от нее стоит отказаться, поскольку она провоцирует новую полемику, вызывая в Армении естественные опасения. Что значит «Азербайджан возвращается в Ереван»? Это означает, что они совершат посягательство против независимости армянского государства? Этого не может быть. Но такая риторика в любом случае мешает переговорам».

Израильский аналитик также отметил, что, вопреки многим прогнозам, внутриполитическая жизнь в Армении после внеочередных парламентских выборов 20 июня стала более стабильной. «Месяц назад казалось, что эта страна может быть втянутой во внутренний конфликт. Уровень сопротивления и накала страстей в Армении после войны достигли грани насилия. К счастью, этого не произошло, Армения вступила в фазу мирного существования. И Азербайджан должен понять, что Армения пережила очень тяжелые события, но внутри страны она осталась стабильной, готовой к серьезным политическим шагам, она пользуется международным авторитетом».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 июля в Баку заявил, что у них есть «неофициальная информация» о том, что «Армения не готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном».

В этом контексте Алиев еще раз открыто признал посягательства Азербайджана на суверенные территории Армении, заявив, что Зангезур, Севан и Ереван – «азербайджанские земли».

В тот же день исполняющий обязанности вице-премьера Армении Тигран Авинян, по просьбе журналистов, обратился к заявлению Алиева и подчеркнул, что «до тех пор, пока вопрос о статусе Арцаха не будет окончательно решен, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ не возобновлены, трудно говорить о каких-либо решениях». На уточняющий вопрос журналиста, чего требует Азербайджан для подписания мирного соглашения, Тигран Авинян ответил, что вопрос следует адресовать стороне, которая вносит такое предложение, добавив, что «мы в этом направлении никаких переговоров не ведем».

15 июля на заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, коснувшись деструктивных действий и заявлений президента Азербайджана, заявил, что Азербайджан, несмотря на миролюбивые заявления перед международной общественностью, делает все, чтобы помешать установлению мира в регионе, показывая, что Армения и Арцах против мира, против процесса делимитации и демаркации. Комментарий Пашиняна по этому поводу был однозначен: Азербайджан делает заявления о так называемом «Зангезурском коридоре», чтобы сорвать работу трехсторонней рабочей группы и предотвратить открытие региональных коммуникаций, поскольку цель Азербайджана – продолжить 30-летнюю политику блокады Армении.

На совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции 17 июля Никол Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует процессу транспортного и экономического разблокирования в регионе не только очевидными угрозами оккупации суверенной территории Армении, но и отказом предоставить Армении коридор Грузия-Армения для эксплуатации железной дороги Азербайджан-Россия.

В свою очередь, Алиев на совместной пресс-конференции с Шарлем Мишелем призвал Армению «подумать о мире», заявив, что Азербайджан готов «перевернуть страницу войны».

Арам Саркисян