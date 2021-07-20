Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар коснулся ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«На государственной границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются события, вызывающие серьезную тревогу. Мы повторяем наш призыв к сдержанности и к конструктивному диалогу в пограничных вопросах, дабы избежать новых жертв.

Евросоюз готов оказать сторонам свое содействие», – как сообщает «Арменпресс», написал Тойво Клаар в своем Twitter аккаунте.

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что вечером 19 июля азербайджанские вооруженные силы, с 18:40, в течение нескольких часов, из стрелкового оружия различного калибра обстреливали армянские позиции, расположенные на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Регулярно применялись и минометы.