«Дом Москвы» в Ереване продолжает свой проект, в рамках которого рассказывает о связях деятелей культуры России с Арменией. Раз за разом мы знакомимся с интересными публикациями, малоизвестными широкой общественности наших стран. Одно из недавних примечательных обращений – рассказ о связи великого русского писателя Ивана Тургенева и знаменитого Лазаревского училища.

Основанное в начале XIX века известной семьей Лазаревых Армянское училище в Москве на протяжении десятилетий считалось одним из самых востребованных учебных заведений города.

Выпускниками переросшего из училища в Институт восточных языков учебного заведения в разные годы стали многие известные армянские деятели. Но мало кто знает, что в Лазаревском доме в Армянском переулке обучались и известные русские ученые, писатели и деятели искусства, в числе которых был и Иван Тургенев.

Юный Тургенев вместе со своим братом перешел в Лазаревскую гимназию из частного московского пансиона Вейденгаммеров после переезда в Москву в 1827 году. Будущий великий писатель учился в дворянском пансионе гимназии, который служил своеобразным подготовительным отделением для поступления в университет.

«Ивана вверили заботам инспектора Ивана Краузе, занимавшегося с мальчиком английским, гуманитарными и естественными предметами. Пансионеры и лазаревские воспитанники жили в разных комнатах верхнего этажа, имели разных воспитателей-надзирателей, что, впрочем, вовсе не мешало им общаться как на уроках, так и на переменах, особенно в часы отдыха в саду и рекреационных гимнастических залах», – пишет историк Арутюн Амирханян в книге «Армянское сокровище Москвы» (2018 г․)․

В стенах учебного заведения юный Тургенев подружился со многими своими сверстниками-армянами, среди которых был и Семен Абамелек – будущий попечитель Лазаревского института.

Биографы Тургенева пишут, что именно в Лазаревской гимназии будущий писатель пережил сильнейшие литературные впечатления и полученные там знания в значительной мере повлияли на формирование его мировоззрения.

Уже в зрелом возрасте Тургенев в одном из своих писем писателю Сергею Аксакову вспоминал, что по вечерам надзиратель в армянском пансионе с увлечением, с красочными подробностями пересказывал новый роман писателя Михаила Загоскина «Юрий Милославский», который произвел на него большое впечатление.

Великий русский писатель, написавший такие известные произведения, как рассказ «Муму», повесть «Ася», романы «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети», неоднократно обращался к своим воспоминаниям, связанным с периодом обучения в армянском пансионе.