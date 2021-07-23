МИД Республики Арцах по случаю 28-летия создания распространило заявление.

«Арменпресс» представляет заявление МИД Арцаха.

“28 лет назад, 23 июля 1993 года, было создано Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах).

Становление внешнеполитического ведомства Арцаха пришлось на тяжелый период, народ Арцаха вынужден был отражать вооруженную агрессию, развязанную Азербайджаном с целью уничтожения молодого арцахского государства.

В сложившейся ситуации переговорным усилиям по прекращению боевых действий и урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, также и всей внешнеполитической деятельности по отстаиванию национальных интересов необходимо было придать институциональный характер. МИД Арцаха внес свой весомый вклад в заключение трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий от 12 мая 1994 года, которое положило конец войне и создало условия для мирного развития страны.

Создание МИД имело ключевое значение и с точки зрения государственного строительства в Арцахе, так как способность вести самостоятельную внешнюю политику является одним из признаков состоявшегося государства. Со дня своего образования МИД Республики Арцах проводит последовательный внешнеполитический курс, направленный на защиту и продвижение стратегических интересов Арцаха, и, в частности, на международное признание его независимости, расширение и углубление международных связей, укрепление триединства Армения – Арцах – Диаспора, разъяснение позиции властей республики относительно азербайджано-карабахского конфликта и путей его урегулирования, повышение информированности об Арцахе и укрепление его позитивного имиджа за рубежом, противодействие дезинформации и манипуляциям со стороны Азербайджана.

Вооруженная агрессия против Республики Арцах, развязанная 27 сентября 2020 года Азербайджаном при прямом участии Турции и международных террористов, привела к обострению старых и появлению новых угроз безопасности. Перед лицом этих вызовов проактивная дипломатия приобретает особое значение. Инициативная, прагматичная и сбалансированная внешняя политика является залогом успешного обеспечения национальной безопасности Республики Арцах, сохранения и укрепления ее государственного суверенитета, восстановления территориальной целостности, повышения геополитической субъектности страны, всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, такого, которое в полной мере отвечало бы интересам народа Арцаха”.