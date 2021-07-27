Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана избили захваченного в плен жителя общины Мачкалашен Мартунинского района Республики Арцах.

Об этом написал на своей странице в Facebook Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.

Плененный житель села Мачкалашен Мартунинского района Республики Арцах был передан армянской стороне при вмешательстве российских миротворческих сил.

Медицинское обследование показало, что военнослужащие азербайджанских вооруженных сил избили его и бесчеловечно обращались с ним, в результате чего он получил травму правой ноги. Его одежда вся была изорвана, написал Степанян.

По словам омбудсмена Республики Арцах, азербайджанская сторона продолжает свое агрессивное поведение, не упуская возможности пытать и унижать наших граждан. Он обращает внимание международных организаций на этот инцидент.

Напомним, что 26 июля в офис Защитника прав человека Республики Арцах поступил тревожный сигнал по поводу захвата одного из жителей общины Мачкалашен Мартунинского района.

В результате сбора фактов выяснилось, что человек был жителем общины Мачкалашен, 1989 года рождения, занимался скотоводством, при поиске пропавших животных он оказался на территории, не так давно перешедшей под контроль вооруженных сил Азербайджана.