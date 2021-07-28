При посредничестве командования миротворческих войск РФ достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня на северо-восточном направлении линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск. На данный момент указанная договоренность в основном выполняется.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Армении.

“В ходе боевых действий, начавшихся в результате азербайджанской провокации, стороны применили стрелковое оружие и минометы.

При этом, подразделения Вооруженных сил Армении открыли минометный огонь в ответ на применение противником минометов.

Изменений на линии соприкосновения не произошло, пограничная ситуация находится под контролем подразделений ВС Республики Армения”, – говорится в сообщении МО РА.