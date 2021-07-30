Турция и Азербайджан, усиливая давление на Армению, пытаются добиться от нее уступок по нескольким важным вопросам.

Как заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» академик Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян, эти важные вопросы касаются статуса Арцаха и границ Армении.

«Хочу отметить, что в 44-дневной войне Турция не добилась тех результатов, на которые надеялась. В частности, спровоцировав эту войну, Турция стремилась создать ситуацию, при которой вокруг Арцаха были бы развернуты совместные российско-турецкие миротворческие силы, то есть по образцу Сирии, но русские не пошли на это.

Турция считала, что наличие таких позиций позволит ей войти в Армению. Добиться того, чтобы Армения не существовала бы как независимое государство. Турки не получили того, чего хотели, теперь они пытаются вырвать из Армении как можно больше через Азербайджан», – сказал Рубен Сафрастян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства отметил, что одним из возможных решений выяснения правдивости взаимных обвинений между Азербайджаном и Арменией может стать размещение миссии наблюдателей ОДКБ вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Рубен Сафрастян, по этому поводу, отметил, что ОДКБ должна серьезно обсудить это предложение.

«Если ОДКБ не сможет выполнить свои основные функции, ради которых она была создана, это поставит под вопрос будущее этой организации», – отметил Рубен Сафрастян.

Он подчеркнул, что Турция представляет угрозу как для ближних, так и для дальних регионов, от Балканского полуострова до Средней Азии, Афганистан и дальше. Она представляет опасность и для России. Турция пытается ослабить российскую государственность.

«Политика Турции в Украине, Центральной Азии, в нашем регионе и на Балканском полуострове служит именно этой цели. Кроме того, у Турции и России есть разногласия и в Ливии. Россия должна понять, что наступит время, когда она должна будет решительнее противостоять Турции», – добавил Рубен Сафрастян.

Решение Палаты представителей о прекращении военной финансовой помощи США Азербайджану содержит важное послание.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» академик Рубен Сафрастян отметил, что Нижняя палата Конгресса США призывает власти пересмотреть позицию в отношении Азербайджана.

«Пересмотреть отношение к этому агрессивному, диктаторскому государству, где попираются демократические нормы. Очень важно, чтобы и Сенат присоединился к этому решению, чтобы оно приобрело силу закона. Важно, чтобы исполнительная власть США приняла это как серьезный мессидж и изменила отношение к Азербайджану», – сказал Рубен Сафрастян.

Тем не менее он отметил, что исполнительная власть США часто не реагирует на мессиджи Конгресса. Исполнительная власть США в регионе имеет свои интересы, и эти обстоятельства необходимо учитывать.

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы. Из Европы и России также звучат призывы восстановить переговоры под сопредседательством МГ. По словам Рубена Сафрастяна, восстановление этого формата переговоров для Армении очень важно. Вопрос статуса Арцаха еще не решен, Сопредседатели Минской группы должны вернуться к обсуждению этого вопроса. По его словам, это путь к справедливому решению арцахского вопроса.

«Азербайджан не приемлет деятельность Минской группы на данном этапе, но я надеюсь, что международное давление на Азербайджан даст свои результаты. Здесь есть чем заняться армянской дипломатии. Мы должны очень серьезно поработать с этими странами и с армянским лобби этих стран», – заключил Рубен Сафрастян.