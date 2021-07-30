На внеочередной сессии НС 30 июля во втором чтении обсужден и полностью принят пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, по повестке заседания обстоятельно выступил основной докладчик, председатель Постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам В.Варданян, отметивший, в частности, что представленные законопроектов чрезвычайно важны для общества.

«Несколько лет назад Республика Армения отменила уголовную ответственность за оскорбление и клевету и предусмотрела их урегулирование в рамках гражданско-правовых отношений как эффективное средство защиты. Тем не менее, мы должны различать оскорбление и оскорбление достоинства человека в крайне неприличной форме, нецензурной брани», – подчеркнул депутат.

С принятием законопроекта будут предусмотрены более эффективные механизмы уголовно-правовой защиты от наиболее опасных проявлений, угрожающих чести и достоинству личности.

Заместитель министра юстиции К.Григорян в содокладе представила положительное заключение правительства. Она отметила, что предлагаемые поправки предотвратят в обществе нецензурную брань, а также оскорбление достоинства человека в неприличной форме.