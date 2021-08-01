МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского об Азербайджане

Как передает Арменпресс, речь о словах главы ЛДПР об азербайджанской государственности и руководстве страны в передаче на радио “Комсомольская правда” от 30 июля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поданную из-за его высказываний Азербайджаном ноту, заявил, что высоко ценит личность президента страны Ильхама Алиева, а также сказал, что принцип “Свободы Слова” дает ему право на высказывание личного мнения.

“Мы там [в Закавказье прим. редакции] находимся, нас попросили. И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами. Поэтому какие могут быть ноты протеста?” – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Жириновский особо подчеркнул, что неоднократно называл Ильхама Алиева “мудрым руководителем”.

“Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?” – сказал лидер ЛДПР.

Он заметил, что президента США Джо “Байдена дураком называют и Трампа замордовали, голоса лишили”. “И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?” – резюмировал Жириновский.