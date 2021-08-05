На состоявшемся 5 августа в Административном комплексе Министерства обороны Республики Армениязаседании коллегии министр обороны Аршак Карапетян отдал приказ об уничтожении азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу Армении.

Как передает Арменпресс со ссылкой на СМИ и Телеграм-каналы, в частности, в своем выступлении министр обороны Аршак Карапетян строго приказал немедленно открывать огонь и уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих, которые попытаются пересечь границу Армении.

При этом он предупредил, что будут строго наказаны те командиры, на подведомственных которым территориях азербайджанцы продвинутся хотя бы на сантиметр.