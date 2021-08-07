Министр обороны Армении Аршак Карапетян познакомил личный состав 3-го армейской корпуса и его подразделений с новоназначенным командиром корпуса полковником Александром Цаканяном

Как передает Арменпресс со ссылкой на “Зинуж Медиа”, министр обороны высоко оценил вклад полковника Цаканяна в деле строительства армии и защиты Родины, выразив уверенность, что возглавляемый новоназначенным командиром корпус полностью выполнит возложенные на нее задачи.

Министр также строжайше распорядился пресекать все попытки врага перейти границу Армении.

Видео “Зинуж Медиа”

«Враг не должен даже мысли допускать о проникновении на нашу территорию. Это и есть ваша задача. Для этого командующий корпусом и командиры воинских частей, командиры подразделений — начиная с командира позиции, имеют полное право использовать все средства для защиты наших границ. В то же время мы не хотим эскалации в каком-либо направлении, но если попытаются проникнуть на нашу территорию, я приказываю всем вам использовать все средства, чтобы эти поползновения не увенчались успехом», – сказал министр.