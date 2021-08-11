8 августа 2021 года погас Олимпийский огонь в Токио. Руководствуясь девизом духа Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее, вместе», спортсмены со всего мира боролись всеми силами, покорив новые высоты. В период эпидемии Япония успешно организовала Олимпийские игры, которым суждено войти в историю Олимпийских игр

Китайская спортивная делегация заняла второе место в медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. Армянские олимпийцы завоевали четыре медали в борьбе, тяжёлой атлетике, боксе и спортивной гимнастике, в связи с этим, хочу выразить искренние поздравления.

Хотя Олимпийские игры в Токио перенесли на год из-за пандемии, Олимпийский дух не был сломлен. Спортсмены из разных стран показали всему миру силу надежды и единства в Токио. Прощаясь с Летними Олимпийскими играми в Токио, мы в ближайшем будущем поприветствуем Зимние Олимпийские игры в Пекине. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры начнутся в г. Пекине и г. Чжанцзякоу с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым в истории городом, организовавшим как Зимнюю, так и Летнюю Олимпиаду. Проведение Зимних Олимпийских игр в Пекине – ещё один важный вклад Китая в развитие физической культуры среди населения и поднятие духа Международных Олимпийских игр.

В настоящее время строительство всех объектов для проведения Зимних Олимпийских игр в Пекине уже завершены, как и планировалось, к концу 2020 года, и все подготовительные работы планомерно и уверенно идут вперёд. Китай придерживается таких требований как: «минимализм, безопасность и эффектность», а подготовительным работам присущи следующие особенности:

Во-первых, это соблюдение концепции «спортсмен – превыше всего»: мы должны всегда ставить во главу угла жизнь и здоровье спортсменов. Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине несёт большую ответственность за жизнь и здоровье спортсменов и всех членов большой олимпийской «семьи», придаёт большое значение предотвращению эпидемии и борьбе с ней, тесно взаимодействует с Международным Олимпийским комитетом, Международным Паралимпийским комитетом и другими заинтересованными сторонами по борьбе с эпидемией. Созданы рабочие и экспертные группы, для создания мер по профилактике и контролю эпидемии, также соблюдается принцип «один объект, один план», помимо прочего, разрабатывается план и руководство по борьбе, профилактике и контролю с эпидемией на Зимних Олимпийских играх, и предпринимаются усилия по созданию линии защиты для обеспечения безопасности жизни участников на Зимних Олимпийских играх.

Во-вторых, это упорядочение и упрощение олимпийских сооружений, обеспечение их функционирования. Объекты долгосрочного пользования должны эксплуатироваться в полном объёме, а объекты временного пользования не должны строиться заново, или же должны строиться в меньшем количестве. Должен иметь место минимализм, но не простота. Пекин будет придерживаться идеи сделать Зимние Олимпийские игры экологически чистыми, развивать сферу спорта и способствовать строительству экокультуры, чтобы спортивные объекты могли быть гармонично интегрированы с природном ландшафтом и чтобы подарить людям возможность насладиться не только очарованием зимнего спорта, но и, насколько это возможно, полюбоваться красотой нетронутой природы.

В-третьих, это создание множества ярких и эффектных моментов на соревнованиях.

В программу Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине 7 зимних (15 дисциплин, всего 109 залотых медалей) видов спорта. Дата проведения Зимних Олимпийских игр совпадает с традиционным праздником Весны – китайским Новым годом, который придаст двойную радость Зимним Олимпийским играм. Зимние Олимпийские игры будут проводиться в трех зонах соревнований: в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Высокоскоростная железная дорога Пекин-Чжанцзякоу, обеспечит круглосуточный трансфер, увеличит частоту обслуживания рейсов и задействует специальный олимпийский коридор, который облегчит экспресс-доставку между площадками соревнований.

Максимальная расчётная скорость высокоскоростной железной дороги Пекин-Чжанцзякоу составляет 350 километров в час, время в пути от Пекина до Яньцина находится в пределах всего 20-и минут, а от Пекина до Чжанцзякоу – всего 50-и минут.

Любители зимних видов спорта со всего мира горячо ждут участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине. Мы с нетерпением ждём, когда олимпийский флаг будет высоко развеваться на зимних Олимпийских играх в Пекине, чтобы преподнести миру впечатляющее, необычное и превосходное олимпийское торжественное мероприятие, способствовать «написанию новой главы» в деле построения «Сообщества единой судьбы человечества».

Пекин – это «райская земля». На Летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году спортсмены из Армении завоевали 5 медалей. Мы искренне приветствуем выдающихся спортсменов из Армении для участия в Зимних Олимпийских играх в Пекине, считая это поворотным пунктом в укреплении единства и дружбы между Арменией и Китаем, усиления обмена людьми, сотрудничества и взаимообучения между двумя сторонами в области зимних видов спорта.

Пекин приветсвует тебя!

Удачи, Пекин! Удачи, Армения!