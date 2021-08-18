В результате переговоров Минздрав Армении уже закупил в Армении новую партию вакцины от COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян на своей странице в Facebook.

«200 000 доз китайской вакцины «Синофарм» рассчитаны на 100 000 человек. Вакцина доступна всем гражданам старше 18 лет без ограничений. Используйте свое право быть здоровым. Государство бесплатно предоставляет вакцину для всех, которая защитит нас от тяжелого течения COVID-19 и смертельного исхода», – сказала Аванесян.

Прививки от коронавируса в Армении также проводят вакцинами «Спутник В», «АстраЗенека» и «КоронаВак».