19 августа спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился с группой членов фракции «Свободная родина – ОГС».

Как сообщает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и прессой Национального Собрания Республики Арцах сообщает, что были обсуждены вопросы, связанные со статусом Арцаха и региональными проблемами.

Глава парламента подчеркнул, что в нынешних реалиях интересы партии должны быть подчинены национальным целям.

«Необходимо активизировать усилия по признанию Арцаха. Возобновление переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ – единственный приемлемый вариант для Арцаха», – сказал он.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с развитием межпарламентских связей.