Координационный совет Российско-Армянских организаций в связи с уничтожением азербайджанскими вандалами в Нагорном- Карабахе памятника советскому маршалу Сергею Худякову (Арменаку Ханферянцу) обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. РА приводит текст обращения:

Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Обратиться к Вам с настоятельной просьбой нас заставили непрекращающиеся акты чудовищного вандализма, творимого Азербайджаном на захваченной в 2020 году части территории Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах).

Вопреки данному Ильхамом Алиевым обещанию беречь многовековые памятники армянской истории и культуры, с ведома азербайджанских властей на оккупированных территориях НКР творится последовательная политика культурного геноцида –разрушаются и уничтожаются древние армянские церкви, хачкары, кладбища и многочисленные памятники.

Следует отметить, что многие из этих памятников были посвящены крупным деятелям советской науки и культуры, партийным и государственным деятелям СССР, воинам–Героям Советского Союза, а также прославленным советским полководцам–армянам, которые внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Азербайджан со всей очевидностью поставил себе целью полное уничтожение армянского следа на земле Нагорного Карабаха, где на протяжении тысячелетий проживают армяне, о чём и свидетельствуют древние артефакты, которыми усеяна вся карабахская земля.

Велик вклад армян Карабаха во всех сферах в развитие и укрепление нашей общей страны в советский период. Но особенно отличились многочисленные маршалы, генералы и адмиралы, уроженцы Карабаха. Это дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян (Ованес Хачатурович Баграмян) (1897 – 1982), Герой Советского Союза, Адмирал Флота Советского Союза Иван Степанович Исаков (Ованес Степанович Тер–Исаакян) (1894 – 1967), Герой Советского Союза, Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян (1906 – 1977), маршал авиации Сергей Александрович Худяков (Арменак Артёмович Ханферянц) (1902 – 1950), маршал инженерных войск Сергей Христофорович Аганов (1917 – 1996). Их имена бессмертны в памяти советского народа!

Но в современном Азербайджане, исповедующем принципы фашизма и дремучей армянофобии, отношение к ним совершенно иное. Памятники этим замечательным людям, так же как и мемориалы, посвящённые участию карабахцев в Великой Отечественной войне, на захваченной территории НКР самым изуверским образом уничтожены азербайджанцами.

Все призывы армянской стороны к российскому и мировому сообществу ничего не дали. На словах давая обещание сохранить армянские памятники Карабаха, Ильхам Алиев подстрекает своих соплеменников крушить всё армянское. Чуть ли не каждый день приходят печальные сведения о варварстве и вандализме азербайджанцев на карабахской земле. Всё это свидетельствует о том, что азербайджанцы воспринимают эту землю как чуждую и враждебную им. Тем самым доказывают принадлежность её армянам.

Последней каплей, вынудившей нас обратиться к Вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, стали сведения, полученные со спутниковых снимков, сделанных в июле 2021 года. Они свидетельствуют о том, что в захваченном селе Мец Тагер Гадрутского района Нагорно–Карабахской Республики (Республики Арцах) азербайджанцы разрушили памятник уроженцу этого села маршалу авиации Сергею Александровичу Худякову (Арменаку Артёмовичу Ханферянцу) и разгромили стоящие рядом дом–музей полководца и мемориальный самолёт.

В годы Великой Отечественной войны Сергей Александрович Худяков принимал активное участие во всех крупнейших битвах. На протяжении всей войны талантливый полководец занимал руководящие посты в советской авиации. Худяков командовал воздушными армиями, авиацией фронта, был начальником штаба Военно–Воздушных Сил Красной Армии и заместителем командующего Военно–Воздушными Силами СССР.

Высокое воинское звание маршал авиации Сергею Худякову было присвоено в августе 1944 года, в возрасте 42-х лет. Он стал самым молодым из всех советских маршалов и первым советским маршалом–армянином. В феврале 1945 года он принимал участие в составе советской делегации в Крымской (Ялтинской) конференции глав трёх великих союзных держав в качестве личного советника Сталина по авиации. Всем хорошо известна знаменитая фотография сидящих рядом Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля и стоящего за спиной Сталина Сергея Александровича Худякова (Арменака Артёмовича Ханферянца).

Имя выдающегося маршала Худякова (Ханферянца) золотыми буквами вписано в историю нашей победы в Великой Отечественной войне. Оно стало символом гордости советской авиации. Но только не для азербайджанцев, уничтоживших памятник ему в селе Мец Тагер в Гадрутском районе НКР.

В связи с этим КоординационныйсоветРоссийско–армянских организаций убедительно просит Вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, как руководителя России, являющейся гарантом мира и безопасности в Нагорном Карабахе, вмешаться ивоздействовать на азербайджанскую сторону, чтобыположить конец актам варварства и вандализма в отношении армянских памятников и церквей. Уникальное богатое армянское наследие Карабаха (Арцаха), являющеесядостояниемвсегочеловечества, должно быть спасено и сохранено для потомков!

КоординационныйсоветРоссийско–армянских организаций