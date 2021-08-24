В Национальном Собрании Армении началось очередное заседание первой сессии. На заседании будет обсужден план действий правительства на 2021-2026 годы, утвержденный правительством 18 августа.



Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала, право и правосудие и институциональное развитие.

44-дневной войны в Арцахе

Никол Пашинян заявил, что число жертв 44-дневной войны в Арцахе составляет 3773 человека, местонахождение 243 военнослужащих неизвестно. Об этом премьер сказал во время обсуждения программы правительства в Национальном собрании.

«Представляю план действий правительства на 2021-2026 годы в чрезвычайных условиях. Тяжелые последствия 44-дневной войны в 2020 году, 3773 жертвы, которые мы понесли во время войны, тот факт, что местонахождение 243 солдат неизвестно, тот факт, что некоторые из наших пленных солдат еще не вернулись, тысячи перемещенных лиц, необычная социально-экономическая ситуация в Арцахе, Армения, растущие проблемы безопасности Армении вокруг Арцаха, кризис в районе Сотк-Хознавар из-за незаконного вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, регулярные нарушения трехсторонней декларации о прекращении боевых действий после 9 ноября, продолжающаяся эпидемия делает обстановку, в которой мы обсуждаем правительственную программу, беспрецедентной», – сказал Пашинян.

Как передает «Арменпресс», он добавил, что это обсуждение, однако, должно быть не только о проблемах и вызовах, но и о происхождении их причин и, самое главное, необходимо наметить пути решения в плане краткосрочной, среднесрочной и также стратегической перспективы, поскольку очевидно, что Армения находится в судьбоносном и поворотном этапе, в одной точке, откуда продолжение будет решающим для нашего государства и государственности.

Правительство Армении не применило ни силы, ни посредников, оно обратилось к народу, инициируя досрочные парламентские выборы

Об этом с высокой трибуны Национального собрания заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Институт выборов в Республике Армения был заново проявлен в 2021 году. Среднестатистический избирательный стандарт в истории Третьей республики был следующим: за оглашением официальных результатов выборов следовали убедительные факты, свидетельствующие о фальсификации выборов со стороны властей, все это сопровождалось общественными, политическими волнениями, появлялся или углублялся внутриполитический кризис. Парламентские выборы 2021 года имели прямое противоположное влияние: по итогам выборов была преодолена атмосфера общественных, политических волнений и внутриполитический кризис”, – отметил Пашинян:

Премьер-министр Армении отметил, что внеочередные парламентские выборы 20 июня 2021 года были соблюдены, выборы были свободными, возможности для кампании были равны, освещение выборов было обеспечено, с соблюдением выборов, выборы соответствовали принципам демократии.

“В период внутриполитического кризиса и предвыборного периода в эфире телевидения, по сути, не было ни одного провластного телевизионного канала. Вместо этого действовали как минимум 5 телеканалов, принадлежащих оппозиционным кругам”, – добавил Пашинян.

Армения будет продолжать укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с Россией.

Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил об этом с трибуны Национального собрания.

По словам премьер-министра, на основе ряда договоров между Республикой Армения и Российской Федерацией продолжают расширяться возможности 102-й российской военной базы в Армении.

“В Горисском и Сисианском районах Сюникской области Армении основаны опорные пункты 102-й российской военной базы. В ряде государственных пограничных участков Армении в охране принимают участие российские пограничники. С Россией мы тесно сотрудничаем в формате рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций. Россия вовлечена в обсуждения ситуации в Сотк-Хознаваре. Россия является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и, конечно, присутствие миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе является ключевым фактором обеспечения безопасности”, – подчеркнул Пашинян.

Для премьер-министра вызывает серьезную озабоченность тот факт, что против миротворцев РФ в Азербайджане генерируется мощная контрпропаганда и предпринимаются действия.

Никол Пашинян

“Думаю, что факт осуждения азербайджанскими судами наших пленных граждан к лишению свободы на долгие годы преследует цель дискредитировать миротворческие силы Российской Федерации и миротворческую миссию Российской Федерации”, – добавил Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что будут предприняты шаги для дальнейшего укрепления армяно-российского политического диалога на высшем уровне, углубления сотрудничества с Россией в многостороннем формате ЕАЭС,ОДКБ, СНГ и других.

“Должен подчеркнуть ту особую личную роль, что в деле развития армяно-российских отношений, обеспечения безопасности и стабильности в нашем регионе, остановки 44-дневной войны, возвращения наших пленных играл и играет президент Российской Федерации Владимир Путин. Личная вовлеченность президента Путина и атмосфера доверия между нами-залог постоянного повышения эффективности армяно-российских отношений”, – заключил Пашинян.

Армения-США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что отношения Армения-США поднялись до уровня стратегического диалога

«Правительство продолжит усердно работать над развитием и углублением нашего дружественного партнерства с Соединенными Штатами путем расширения сотрудничества в области демократических реформ, верховенства закона и борьбы с коррупцией, а также экономического и политического диалога. Я должен подчеркнуть участие Соединенных Штатов, а также Европейского Союза, в частности, в реализации программы патрульной полиции в Армении», – сказал Пашинян.

Армения-Франция

Премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул особую роль президента Франции Эмануэля Макрона в развитии армяно-французских отношений. Как сообщает Об этом Пашинян заявил с трибуны НС во время обсуждения программы правительства.

«Мы работаем над укреплением экономических связей. В то же время президент Макрон, как глава страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прилагает серьезные усилия для установления стабильности в нашем регионе, и мы тесно сотрудничаем с ним в этом вопросе», – сказал Пашинян.

Власти Армении планируют привлечь больше женщин в Вооруженные Силы страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян во вторник в парламенте страны

«Тезис о привлечении женщин не имеет под собой идеологической основы, это решение обусловлено исключительно прагматичным расчетом», – добавил Пашинян.

Женщины, по его словам, составляют большинство населения страны, возникает необходимость использования их потенциала в разных сферах (от обороны до экономики). Это не значит, что женщины будут выполнять в армии абсолютно те же задачи, что и мужчины. Речь идет о максимально эффективном использовании имеющихся ресурсов.

Повестка международного признания Геноцида армян должна служить гарантиям безопасности Армении

«Признание Геноцида армян двумя палатами Конгресса и президентом США Джо Байденом существенно изменило ситуацию с международным признанием Геноцида»,- заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя программу правительства в Национальном Собрании.

Он отметил, что отныне, вопрос международного признания Геноцида армян будет использоваться Арменией «с целью деэскалации региона».

«Повестка международного признания Геноцида армян должна служить гарантиям безопасности Армении, укреплению системы и это будет среди приоритетов правительства. В то же время, правительство Армении будет использовать международное признание Геноцида не для нагнетания региональной напряженности, а наоборот, для разрядки региона», – сказал Пашинян.

Принимая председательство в ОДКБ, Армения постарается укрепить структуры организации

Армения продолжит активно участвовать в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании.

«Армения продолжит работу по совершенствованию реализации договорно-документальной базы, механизмов коллективной безопасности, которые будут наилучшим образом отражать интересы стран-членов и общие цели. С сентября 2021 года, принимая председательство в ОДКБ, Армения будет пытаться укрепить структуры организации в рамках своих приоритетов на благо международной безопасности стран-участниц», – подчеркнул Пашинян.

Одна из важных задач Правительства Республики Армения – реформирование и модернизация Вооруженных Сил. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении во время обсуждения правительственной программы в Национальном Собрании.

«Должен отметить, что некоторые силы пытаются представить нашу программу реформирования армии как свидетельство нашего намерения или решения проводить агрессивную политику, чтобы начать войну. Это не имеет ничего общего с реальностью, потому что Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать свои вооруженные силы, превращать их не в агрессию, а защищаться от агрессии, защищать свой суверенитет в законных конституционных целях», – сказал Пашинян. Об этом сообщает «Арменпресс».



По его словам, цель правительства в Вооруженных Силах – проводить постоянные реформы, которые обеспечат выполнение конституционной миссии Вооруженных Сил.

«Армения не намерена завоевывать территории или начинать войну», – сказал премьер.



Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией, стратегическим союзником Армении, важно в модернизации армии, отметив, что уже есть конкретные договоренности с Россией.

Пашинян представил два основных обязательства правительства

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил с трибуны Национального Собрания, что у правительства есть две обязанности перед большинством избирателей: первая – установить диктатуру закона, вторая – открыть мирную эру развития для Армении и области.

«Это краткое описание мандата, полученного правительством на основе народного голосования. Надо констатировать, что программа Правительства формировалась в контексте этих двух основных задач. Все остальное, по сути, прямо или косвенно связано с этими двумя краеугольными камнями. Правительство будет действовать в соответствии с этой логикой», – сказал премьер-министр.

Премьер-министр РА также представил преамбулу правительственной программы:

“Установление национального единства на основе верховенства закона, взаимного уважения, исключение ненавистнических и унижающих достоинство высказываний является одним из приоритетов правительства. В то же время неправильное понимание демократии, как благодатной почвы для вседозволенности и безнаказанности представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, общественной безопасности и верховенству закона. Партия «Гражданский договор», сформированное ею правительство, получили от народа мандат на установление диктатуры закона в Армении и будет неуклонно выполнять этот мандат. Однако открытие эры мирного развития для Армении и региона является величайшей миссией правительства перед народом после внеочередных выборов. В правительстве понимают, что решение этой проблемы зависит не только от Республики Армения, но и от отношения и желания других стран региона. Правительство Республики Армения принимает на себя свою долю и ответственность за открытие эры мирного развития в регионе”.

Армения предоставила Арцаху помощь на сумму более 82 млрд драмов

Послевоенное восстановление Арцаха, оживление экономической жизни, решение социальных проблем перемещенного населения, сохранение культурного и религиозного наследия будут в центре внимания правительства.

Об этом с высокой трибуны Национального Собрания заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Будут приложены усилия для создания достойных, благополучных условий жизни в Арцахе. Правительство достигнет этой цели, углубляя совместное сотрудничество с властями Арцаха, а также создавая новые стандарты сотрудничества с Арцахом», – сказал Пашинян.

Премьер напомнил об опубликованной им 18 ноября 2020 года дорожной карте, в которой особо отметил важность поддержки Арцаха.

«Должен подчеркнуть, что после публикации 18 ноября дорожной карты, правительство Армении приняло около 20 мер по поддержке правительства Арцаха и граждан Арцаха. На данный момент правительство выделило Арцаху 82 миллиарда 863 драмов, из которых фактическая сумма дошедшая до бенефициаров составляет более 77 миллиардов», – заключил Пашинян.

Стратегическое направление правительства – повышение производительности труда в Армении

Одна из проблем экономики Армении – низкий уровень производительности труда. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании.

«Производительность труда в Армении составляет 6,8 долларов. Это означает, что средний работник создает ВВП в размере 6,8 долларов за час работы. Это плохой показатель, потому что, например, в России такой же показатель – 11,7 доллара, в среднем по ЕС – 42,7 доллара. Есть страны ЕС, где индекс производительности превышает 100 долларов», – сказал Пашинян.

По словам Премьер-министра, этот показатель показывает одну из самых важных основных проблем, которые у нас есть в экономической сфере.

«У нас очень низкая производительность труда. Стратегическим направлением для правительства является повышение производительности труда в Армении», – сказал Пашинян.

Пашинян видит необходимость в разработке правил этики журналистской деятельности

Сами журналисты должны выработать определенные этические правила и соблюдать их. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции «Имею честь» Тагуи Товмасян об ограничении деятельности журналистов в Национальном Собрании.

«У нас есть конкретное предложение в программе правительства, касающееся регулирования журналистской этики. Мы думаем, что мы должны предложить законодательные изменения, посредством которых мы создадим институт, когда журналисты сами выработают определенные правила этики своей деятельности, и они будут следовать этим правилам», – сказал Пашинян.

Премьер-министр также рассказал об очередной инициативе правительства. По словам Пашиняна, граждане Армении имеют право знать о реальных бенефициарах СМИ, чтобы иметь четкие разделительные линии, чтобы было ясно, занимается ли журналист журналистской деятельностью или является представителем определенного политического круга.