Защитник прав человека Арман Татоян считает грубейшей ошибкой рассматривать вопросы, связанные с государственной границей, только с военно-политической точки зрения

«Таким образом, государство навязывает себе ограничения, вынуждено обращаться только к международным военно-политическим инстанциям, становится жертвой геополитических процессов и не может должным образом защищать свое население, его права и свободы. Очевидно, что власти Азербайджана только пользуются этим», – сообщает «Арменпресс» со ссылкой на заявление Защитника прав человека.

По словам Армана Татояна, действия по удалению азербайджанских военнослужащих с дорог возле наших сел должны основываться на защите прав человека, конкретных приграничных жителей, и на этой основе должны использоваться международные механизмы (Совет Безопасности ООН по особым границам, ООН Совет по правам человека, Европейский суд по правам человека и др.).

Он подчеркивает, что факты нарушений прав человека полностью оправдывают тот факт, что само их существование является грубым нарушением жизни, свободы передвижения и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом.

“Это позволит правительству, нашему государству в полной мере использовать международные механизмы защиты прав человека, диверсифицировать эти механизмы и, таким образом, укрепить политическую и военную составляющие. Это позволит нам защитить право на жизнь наших военнослужащих. Безопасность – это не только политическая и военная безопасность, это прежде всего обеспечение прав человека и безопасности приграничного населения», – подчеркнул Арман Татоян.