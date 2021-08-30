29 августа госминистр Арцаха Артак Бегларян принял министра труда и социальных вопросов РА Нарека Мкртчяна и заместителя министра Рубена Саркисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате государственного министра Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, связанных с восстановлением Арцаха в послевоенный период и с более широким сотрудничеством в социальной сфере.

«Несмотря на различные трудности и вызовы, наше сотрудничество продолжается полным ходом. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство Республики Армения и возглавляемое Вами министерство за масштабную социальную помощь, оказываемую Арцаху в послевоенный период. Знаю, что уже реализовано около 15 программ материальной и нематериальной помощи, которые помогли народу и правительству Азербайджана избежать серьезного кризиса», – отметил в своем выступлении Артак Бегларян.

Министр труда и социальных вопросов Армении, говоря о работах, проведенных в послевоенный период, подчеркнул, что они направлены на преодоление возможного социального кризиса.

«Правительство Республики Армения, тесно сотрудничая с правительством Республики Арцах, правильно выбрав целевые направления, смогло провести большую работу. Для нас очень важно продолжение сотрудничества с той же логикой. Одним из принципов которой, как отметили Вы в своем выступлении – это переход от программ социальной помощи к программам развития», – подчеркнул Нарек Мкртчян.

Цель визита заключалась и в оказании содействия развитию социального предпринимательства в Арцахе. В тот же день государственный министр и министр труда и социальных вопросов Армении приняли участие в тренингах, проводимых в рамках Недели социального предпринимательства.

Артак Бегларян отметил важность стимулирования предпринимательской деятельности и инициативности, а также внедрения культуры социального предпринимательства в Арцахе. В качестве первого шага к этой цели министр труда и социальных дел Армении Нарек Мкртчян представил достигнутые договоренности о создании Центра социального предпринимательства при Арцахском государственном университете.