После 12 мая нынешнего года, когда азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Республики Армения и заняли стратегически важные высоты, на глазах у международного сообщества каждый Божий день агрессор нарушает права граждан нашей страны. Притом на нашей же территории.

Начав со скотокрадства у жителей приграничных сел, враг обнаглел и начал похищать и убивать наших солдат. Ныне под прицелом врага находятся десятки армянских населенных пунктов.

И пока международные структуры и главы государств, якобы заинтересованные в установлении мира в регионе, зациклились на необходимости делимитации и демаркации границ (которые, как свидетельствует мировой опыт, обычно длятся несколько десятилетий) между Арменией и проникшим на нашу суверенную территорию агрессором Азербайджаном, военнослужащие враждебной страны ежедневно наносят огромный урон нашей экономике.

Пока президент Азербайджана Алиев, угрожая Армении новыми силовыми действиями, говорит о мирном договоре с Арменией, его солдаты сжигают пастбища армянских сельчан, обстреливают их дома. Например, недавно они преднамеренно подожгли территории у своих блокпостов (они установлены на нашей территории после 12 мая), расположенных по соседству с селами Сотк и Кут Гегаркуникской области Армении. Жители этих населенных пунктов рассказывают, что дышать было нечем – дым стоял коромыслом.

Одним словом, Азербайджан полным ходом старается выжить из родных домов граждан Армении – жителей наших приграничных сел. И процесс этот набирает все новые обороты…

Одним из последних преступлений в отношении армянского народа страдающего арменофобией президента Азербайджана (Алиев не раз с гордостью заявлял, что им в Азербайджане взращено не одно поколение людей, ненавидящих армян) стало блокирование дороги Горис-Кафан. Закрытие межгосударственной дороги Армения-Иран стало хорошо спланированной провокацией, дополнительным стимулом к ужесточению кризиса в регионе.

В результате закрытия межгосударственной дороги села Воротан, Шурнух, Барцраван, Нор Арачадзор Сюникской области Армении были полностью отрезаны от других населенных пунктов страны, в этих селах возникли жесткие ограничения на доступ к продуктам питания, предметам первой необходимости и медицинским услугам. Одним словом, люди подверглись опасности гуманитарного кризиса.

Слава Богу, ныне дорога открыта. Но конечно, нет гарантии, что говорящий о мире в регионе агрессор Азербайджан завтра не прибегнет к новой провокации.

Все провокационные действия Азербайджана фиксируются властями Армении. Агрессор получает достойный ответ.

А чтобы скрыть свои злобные намерения в отношении Армении и армянского народа, Азербайджан распространяет разные ложные слухи: мол, все, о чем говорит армянская сторона, не подтверждено фактами.

И коль скоро выявлением фактов нарушения азербайджанцами прав наших граждан занимается Защитник прав человека, больше всех ему от азербайджанцев и достается.

На днях Министерство обороны Азербайджана распространило официальное заявление, якобы опровергая факты о противоправных действиях азербайджанских военнослужащих на суверенной территории Армении, обнародованные омбудсменом Армении Арманом Татояном. В ответном заявлении господин Татоян верно заметил, что МО Азербайджана преследует цель скрыть свои преступные деяния в отношении армянского населения, совершенные к тому же на суверенной территории Армении.

Кстати, Защитник прав человека Армении собирается направить в международные структуры новые факты о противоправных действиях Азербайджана на суверенной территории Армении.

Отчеты офиса ЗПЧ о реальном положении дел направляются, заметим, в международные органы, включая должностных лиц этих органов – таких, как ООН, Совет Европы, Европейский Союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и др.

Все вышесказанное, каждодневные азербайджанские провокации на суверенной территории Армении (в данном случае оставим в стороне геополитические факторы и роль члена НАТО Турции в деяниях Азербайджана) доказывают, что представления о мире в регионе Азербайджан воспринимает в совершенно ином, агрессивном ракурсе.

Мы хотим мирно жить на нашей исторической земле, сосед же с помощью более агрессивного партнера, к тому же члена сильнейшего военного блока, хочет хапнуть побольше.

Однако любая агрессия имеет свой конец. И как правило, болезненный для ее инициатора. История человечества полна подобных прецедентов…