2 сентября Министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял делегацию военных специалистов Министерства обороны Российской Федерации, прибывшую в Республику Армения для участия в очередных переговорах и обсуждениях в рамках Армяно-российского двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении

Глава делегации Минобороны РФ генерал-майор Валерий Жила проинформировал министра обороны РА об объеме и направлений предстоящих работ, а также обозначил вопросы, которые будут обсуждаться в рамках двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи министр обороны РА Аршак Карапетян отметил круг наиболее важных для армянской стороны вопросов.