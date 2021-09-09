В Первопрестольном Святом Эчмиадзине по благословению Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II, открылась конференция «Международная религиозная свобода и мир». Как сообщает «Арменпресс», конференция для обсуждения вопросов сохранения мира, культурного и исторического наследия, а также разработки предложений по вопросам свободы вероисповедания и сохранения культурного наследия во всем мире собрала религиозных лидеров, ведущих ученых и экспертов из разных стран.

В своей приветственной речи Католикос Всех Армян подчеркнул роль и деятельность духовенства в деле свободы вероисповедания и мира

Высокочтимые дамы и господа. Мы рады приветствовать Вас в Первопрестольном Святом Эчмиадзине по случаю Международной конференции по вопросам свободы вероисповедания и мира. Арцахское правление по сохранению культурного наследия Первопрестольного Святого Эчмиадзина заслуживает высокой оценки за его усилия по объединению преданных людей, которые несут свое служение миру во имя благородных идей свободы и мира. Идеи свободы и мира остались такими же, как и за всю историю человечества, и остаются актуальными и сегодня, особенно когда существование насилия, конфликтов и войн в различных частях мира часто пытаются оправдать ложной повесткой свободы и мира», – сказал католикос.

Согласно Гарегину II, без возвышенного религиозного понимания свободы и мира невозможно достичь точного понимания и реализации свобод и прав человека. «В светском смысле свобода толкуется как право человека на самовыражение, действовать свободно, исключать угрозы свободе других. Понимания идеи свободы, на какой бы основе они ни строились, несомненно, должны служить мирному сосуществованию людей. Желаю, чтобы доклады, представленные религиозными лидерами, священнослужителями, ведущими учеными и экспертами из разных стран мира, и плодотворные дискуссии были полезны делу укрепления свободы и мира во всем мире», – заключил Его Святейшество Гарегин II.

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По словам министра иностранных дел Арцаха Давида Бабаяна, роль подобных мероприятий очень велика, так как они позволяют ломать стереотипы, общаться друг с другом и, наконец, доносить до мира правду.

«Арцахско-азербайджанский конфликт мы не считаем религиозным, мы и простых людей не считаем своими врагами. Враждебную политику проводит азербайджанское правительство, его террористы и наемники, они не исповедуют религию, потому что то, что они делают, противоречит религии. Мы хотим представить здесь это послание и придаем большое значение таким встречам», – добавил Давид Бабаян.

На конференции будут обсуждаться вопросы доступности мест отправления культа в зонах конфликтов, защита религиозных и этнических меньшинств, сохранение культурного и духовного наследия и другие темы.

Гаяне Габоян