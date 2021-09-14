Затянувшееся незаконное пребывание частей ВС Азербайджана на суверенной территории Армении, куда они вторглись еще 12 мая, как и ожидалось, привело к серьезным провокациям и попыткам закрепиться на нашей земле с последующим объявлением ее азербайджанской территорией.

Все эти месяцы азербайджанцы по большому счету без каких-либо проблем с армянской стороны строят блокпосты, подтягивают технику, в т.ч. военную, равно как живую силу, не говоря уже о баннерах, представляющих эти территории как принадлежащие Азербайджанау.

Так что, сообщения о том, что на части оккупированной ВС Азербайджана межгосударственной дороги Горис-Капан в Армении азербайджанцы незаконно установили контрольно-пропускной пункт, проверяют грузовики с иранскими госномерами и сдирают с них налоги (до $250) особо не удивили. К тому шло уже много месяцев. Безнаказанность за одни незаконные действия порождает новые.

В этом плане больше удручает молчание, которое уже несколько суток хранит официальный Ереван и которое при большом желании можно расценить как согласие с тем, что этот участок дороги действительно принадлежит Азербайджану. А ведь официального процесса делимитации-демаркации армяно-азербайджанской границы как не было, так и нет. И в этом контексте действия азербайджанцев носят незаконный характер.

Более того, своими провокационными действиями Азербайджан пытается убить сразу нескольких зайцев. Ну, во-первых, имеет место попытка застолбить за собой эту часть суверенной территории Армении и оказывать давление на официальный Ереван в вопросе реализации азербайджано-турецкого проекта коридора через армянский Сюник для связи материкового Азербайджана с Нахиджеваном в противовес иранскому проекту международного коридора “Персидский залив – Черное море” по территории Армении и Грузии.

Во-вторых, действия Баку и Анкары направлены, по сути, на лишение Армении и Ирана общей границы и инфраструктуры, установление контроля над грузоперевозками по этому маршруту со всеми вытекающими из этого негативными для нас и иранцев последствиями политического и экономического характера. Это усугубит транспортную блокаду Армении, в которой Азербайджан и Турция держат нас не один десяток лет, а по мнению экономистов, может способствовать вытеснению иранских товаров с армянского рынка и в целом вызвать рост цен в Армении.

Иран на действия Азербайджана отреагировал очень сдержанно. Пока сдержанно. Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде заявил, что отношения с соседями являются для Ирана приоритетом, этот приоритет отражен в качестве основополагающего подхода внешней политики президента Эбрагима Раиси. По его словам, Тегеран сбалансированно, но в то же время с учетом своих приоритетов расширяет отношения со всеми соседними странами. “Мы стараемся использовать возможности Исламской Республики Иран для регионального развития, мира и стабильности с участием всех соседей. В частности, на повестке дня стоят наши отношения с Арменией, как и с другими нашими соседями”, – сказал Хатибзаде.

Не исключено, что Тегеран ждет реакции Еревана. В конце концов, действия происходят на суверенной территории Армении. Ереван молчит. Интересно, будет ли официальный Ереван предпринимать какие-либо действия, если через n-ое время окопавшиеся на территории Армении азербайджанцы начнут “взимать налоги” с проезжающих по этому участку армянских автомобилей?

А из Баку уже раздаются угрозы в адрес и Армении, и Ирана. Азербайджанский депутат, член партии «Единый национальный фронт» Худрат Гасангули заявил: «Поскольку Армения не подписала мирный договор, она остается для нас вражеской страной. Поэтому иранским автомобилям нельзя разрешать въезжать в Армению для перевозки грузов. Мы должны дать понять Ирану с помощью дипломатии, что эти шаги не окажут положительного воздействия на территориальную целостность и политическую стабильность Ирана, где проживают 30 миллионов азербайджанцев».

В третьих, своими действиями Азербайджан готовится к перекрытию проезда иранского транспорта в Арцах. Эти перевозки давно вызывают недовольство Баку, который в августе даже вручил ноту протеста послу ИРИ в Азербайджане. А в сентябре МО Азербайджана направило по этому поводу письма в МО России и командованию миротворческого контингента, называя “незаконным” проезд транспортных средств других стран “через территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы”.

Цель ясна – продемонстрировать якобы принадлежность Арцаха Азербайджану и в очередной раз принизить роль российских миротворцев. “Здесь мы решаем все вопросы! Россия здесь гость, а гость не должен наглеть!”, – вопиют азербайджанские пользователи соцсетей. В Баку зазвучали предложения взять под азербайджанский контроль пост в Лачинском коридоре. “Задача миротворцев заключается в обеспечении безопасности гражданских лиц в Карабахе. Их ведь никто не трогает? По ним не открывают огонь? Миротворцам нужно сказать, чтобы они контролировали ситуацию на своих постах, а свои границы мы будем охранять сами. Поверьте, после этого мы не столкнемся с дипломатическим скандалом или случаями контрабанды”, – цинично заявил экс-министр иностранных дел АР Тофик Зульфугаров, добавив, что в этом случае Иран не сможет перевозить что-либо в Степанакерт”.

“Баку может отозвать посла из Тегерана в ответ на “недружественные” действия Ирана”, – заявляют азербайджанские политологи. Звучат предложения снизить уровень отношений с Ираном и Россией от партнерских до “добрососедских отношений” и ввести санкции против компаний и их руководителей, “незаконно пересекающих территорию Азербайджана”.

Представляете, Азербайджан грозит санкциями Ирану! Если так дальше пойдет, Баку начнет угрожать санкциями России, США, Франции!

Очевидно, что за всем этим стоит Турция, заинтересованная в снижении влияния России и Ирана в регионе. Однако сути дела это не меняет. Действия азербайджано-турецкого тандема угрожают не только безопасности, но и существованию как Арцаха, так и Армении. Посему посягательствам врага должен даваться адекватный ответ. Да и армянская общественность имеет право получить внятные объяснения того, что и, главное, почему происходит. Почему враг так вольготно чувствует себя на территории нашей страны, не имея на то никаких ни – правовых, ни моральных оснований?!

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил о неправомерности установки азербайджанских полицейских постов, заграждений и видеокамер, а также размещения вооруженных служащих, подчеркнув необходимость их немедленного удаления. Он указал в этой связи на нарушение Азербайджаном международного права сразу по нескольким аспектам:

– Камеры фиксируют номера всех машин, число пассажиров и водителей. Таким образом, собираются личные данные людей, с очевидным нарушением международных норм по их защите.

– На посту постоянно дежурят не менее четырех человек, демонстративно вооруженных автоматами. Почти всегда на них надеты маски. Подобные действия имеют целью запугать людей, учитывая, что по этой дороге перемещаются в основном гражданские лица.

– Непосредственно по соседству с постом, на дороге, расположены барьеры для проезда машин, у которых они вынуждены замедлять ход. Без каких-либо законных оснований азербайджанцы останавливают грузовики с иранскими номерами и требуют с них оплаты. По некоторым сведениям, в этом случае они выдают себя за армян.

– Здание, в котором расположен пост, принадлежит жителю села Воротан, что подтверждается соответствующими документами в Кадастре недвижимости Армении. До сих пор виновные в незаконном присвоении имущества не понесли наказания, отметил омбудсмен.

“Названные действия азербайджанской стороны вызывают массовые нарушения прав человека и уголовно наказуемы. Нужно учитывать, что до сих пор между двумя государствами не осуществлена делимитация и демаркация границы. Это означает, что размещение поста, барьеров и вооруженных лиц лишено какого-либо правового основания. Они должны быть немедленно удалены”, – подчеркнул Арман Татоян.