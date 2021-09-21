Ровно 30 лет назад в Армении состоялся всенародный референдум, и народ проголосовал за провозглашение независимости. Таким образом, Армения вышла из состава уже разваливающегося Советского Союза, в который республика входила с 1922 года.

А за год до этого исторического волеизъявления народа, 23 августа 1990 года, будучи еще в составе СССР, Верховным Советом Армянской ССР была принята Декларация о независимости Армении, в которой выражена единая воля народа. Документ был принят, основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Таким образом, армянский народ, пользуясь одним из важных принципов международного права – правом на самоопределение, – заявил о выходе из состава некогда всемогущего Советского Союза и создании суверенного государства.

Принятие Декларации о независимости положило начало процессу утверждения независимой государственности – Армянская ССР переименовалась в Республику Армения с присущей суверенности атрибутикой: собственные Флаг, Герб и Гимн.

В этом важном для армянского народа документе нашли место такие основополагающие принципы, как регулирование внешней политики – совершенно новая сфера деятельности для молодой республики.

«Республика Армения, как субъект международного права, проводит независимую внешнюю политику, устанавливает прямые отношения с другими государствами, национально-государственными образованиями СССР, участвует в деятельности международных организаций», – гласит п.6 Декларации о независимости Армении.

В республике было объявлено многообразие видов собственности, либеральная экономика, порядок своей экономической деятельности начала определять сама Армения.

В последующие годы были учреждены собственные денежные знаки, национальный банк, финансово-кредитная система, налоговая и таможенная службы.

Все это было совершенно новым явлением для специалистов бывшего Советского Союза с его плановой системой хозяйствования, стране предстояло пройти долгий и тернистый путь. И мы прошли – где-то спотыкаясь, где-то совершая смелый шаг вперед. И сегодня имеем то, что имеем.

Можно сказать, что все положения Декларации о независимости – это основополагающие принципы, на базе которых была разработана и в 1995 году принята первая Конституция независимой Республики Армения – без изменений она функционировала на протяжении последующего десятилетия, полного политических и экономических перепадов, взлетов и падений.

И самое главное – пункт 11 Декларации гласит: «Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении».

Благодаря последовательным усилиям властей страны, несколько раз сменившимся за минувшие годы по итогам общегосударственных выборов, последствия арменофобской политики Османской Турции – истребление полутора миллионов армян, – признали Геноцидом и осудили более двух десятков стран, играющих важную роль на планете Земля. В их числе и государства-союзники Турции по НАТО, и представители противоположного полюса.

Сегодня более чем когда-либо важно продолжать процесс международного признания и осуждения Геноцида армян, добавив факт геноцидальной политики Турции в ходе прошлогодней Арцахской войны. Под видом военной помощи Азербайджану Турция начала осуществлять в Арцахе новый этап геноцида армян. Вследствие участия Турции в этой войне погибли тысячи армянских мужчин, не родятся десятки тысяч армянских детей…

Турция виновна перед Арменией и армянским народом и в том, что со дня провозглашения независимости держит в блокаде нашу страну…

Сегодня мир отмечает Международный день мира. Он совпал с праздником Независимости Армении. Мир неспокоен, ежедневно в результате различных агрессий погибают десятки тысяч людей, страдают дети. Никак не наступает время известного лозунга «Миру – мир!»… Но надеемся, когда-нибудь эта прекрасная мечта человечества станет реальностью.

Тридцатилетний путь независимой Армении полон взлетов, хотя и находимся в окружении двух враждебных государств. Несмотря на войну, продолжающуюся блокаду у нас сегодня есть состоявшееся государство со всеми своими государственными институтами. И еще более развиваясь, мы следуем в будущее вместе с прогрессивным человечеством мира.