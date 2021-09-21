По случаю 30-летия Независимости Республики Армения президент Российской Федерации Владимир Путин направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

«Дорогой Никол Воваевич!

Примите мои искренние поздравления в связи с 30-летием провозглашения Независимости Республики Армения.

Российско-армянские отношения дружеские и союзнические. Между нашими государствами налажено тесное взаимодействие в различных сферах, также и конструктивное взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Уверен, что совместными усилиями мы продолжим укреплять двустороннее партнерство во всех сферах.

Сегодня Армения вынуждена противостоять серьезным вызовам. Исходим из того, что последовательная реализация трехсторонних договоренностей ноября-января на высшем уровне обеспечит мирное, благополучное развитие Вашей страны и всего Закавказского региона.

Дорогой Никол Воваевич желаю Вам, здоровья и успехов, а всем гражданам Армении – счастья и благополучия», – говорится в послании президента РФ.