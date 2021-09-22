Председатель комитета Сената США по международным отношениям сенатор Боб Менендес в своем видеопослании поздравил Армению с Днем Независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Республики Армения, в послание, в частности, говорится:

«Для меня большая честь по случаю 30-летия Независимости Армении направить послание в посольство Армении. Я понимаю, что это послание будет опубликовано для народа Армении, поэтому я хотел бы напрямую поговорить с вами.

Я хотел бы передать свои наилучшие пожелания, поскольку вы отмечаете эту важную веху в истории вашего народа, которая стала более значимой для тех поколений армян, которые стремились воплотить в жизнь свое видение Независимой Армении.

Это был долгий и трудный путь для народа Армении, потому что вы боролись за свободу. Впервые вы смело заявили о своем праве на самоопределение в 1918 году. Армянский национальный совет объявил независимость вскоре после того, как армяне объединились, чтобы противостоять зверствам Османской империи.

В годы советской власти вы помнили те идеи, на основе которых вы создавали Первую Республику Армения․Идеи, которые были источником надежды, и которые снова смогли обеспечить вашему народу свободную демократическую родину.

Затем, в 1991 году вы подавляющим большинством проголосовали за независимость от Советского Союза, создав суверенное государство, за которое я горжусь вами. Я рад, что сегодня поддерживаю вас как партнера и друга. Армяне осознают значение истории для достижения своей давней цели – иметь свою родину.

Я также верю в способность сознавать наше прошлое как способ обращения к будущему. Вот почему я много лет боролся за признание истины о Геноциде армян, части истории армянского народа, которую отрицают потомки его виновников.

Я в Сенате в 2019 году наконец преодолел попытки некоторых моих коллег скрыть правду. Мы признаем и уважаем жертв этой трагической страницы армянской истории. Мы заявили: «Мы помним». Я был рад, когда президент Байден в начале этого года, в День памяти армян присоединился ко мне, признав прошлое.

Здесь, в Соединенных Штатах, мы высоко ценим вклад американских армян, к которым мы присоединяемся, в День праздновании Независимости Армении.

В моем родном штате Нью-Джерси для нас большая честь иметь сильную американо-армянскую общину, которой я очень благодарен за ее вклад. Соединенные Штаты уважают активное участие американцев армянского происхождения во всех сферах жизни нашего общества и выигрывают от их богатой культуры.

Соединенные Штаты дорожат своими отношениями с Арменией, основанными на взаимном уважении и общих идеях.В этот День Независимости я хочу поблагодарить вас, армянский народ, за вашу неизменную дружбу. И да благословит вас Бог! С Днем Независимости!».