Защитник прав человека Республики Арцах встретился с представителями французской организации L’Œuvre d’Orient.

«Омбудсмен представил проявления вандализма, совершенного в отношении армянского культурного и духовного наследия во время азербайджано-турецкой агрессии 2020 года, и события, зарегистрированные после войны. Подробно изложил все гуманитарные вопросы в Арцахе, ситуацию с защитой прав перемещенных лиц», – об этом рассказали «Арменпресс» в Офисе Омбудсмена Арцаха.

Было отмечено, что в целях защиты армянского культурного наследия в условиях азербайджанской оккупации достигнута договоренность о продолжении совместной работы по повышению осведомленности международной общественности.

Затем в сопровождении руководителя Офиса Омбудсмена Арцаха Маргариты Гаспарян представители L’Œuvre d’Orient в Степанакерте посетили отель «Lotus» и встретились с семьями вынужденных переселенцев из оккупированных общин Арцаха.Представители организации выслушали рассказы переселенцев, ознакомились с их жилищными условиями и проблемами, а также обязались в пределах своей компетенции принять меры по содействию народа Арцаха.