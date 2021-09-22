Когда в 2011 году Национальное Собрание по инициативе правительства РА приняло Закон «Об административно-территориальном делении Республики Армения», он на протяжении пяти лет оставался на бумаге. Изменение административных территорий – процесс серьезный, если угодно – в какой-то мере стрессовый и для жителей, и для руководителей общин, поскольку правительство намеревалось укрупнить общины путем их объединения. Тенденция была следующая: посредством объединения общин упростить управление ими, способствовать ускоренному развитию общин.

Люди на местах выступали против начавшегося процесса: сменялись райцентры, что создавало дополнительные сложности для жителей Армении, испытывающей нехватку межпоселкового транспорта и нормальных дорог. Кроме того, ожидалось сокращение штатов в аппаратах местного самоуправления – в укрупняемых общинах могли возникнуть дублирующиеся штаты.

Применение Закона началось в сложном в ряде аспектов 2016 году – апрельская война, жертвы, захват полка ППС вооруженной группой, именовавшей себя «Сасна црер» и др. И хотя последующие годы стали для Армении не менее стрессовыми – парламентские выборы 2017 года, смена власти в 2018-м, двое внеочередных парламентских выборов, вторая кровопролитная карабахская война 2020 года, геополитические и экономические перипетии, – Закон был задействован и принес определенные результаты.

На первом этапе в результате слияния 486 общин сформировались 54 укрупненные общины. И они развиваются нормально.

Естественно, на каждом этапе укрупнения возникает необходимость соответствующих корректировок в законе, поскольку в процесс вовлекаются новые общины. Правительство уже представило в НС проект новых корректировок в действующем Законе и смежных законодательных актах.

Прежде, чем обсуждать на пленарном заседании, в среду, 22 сентября, были организованы парламентские слушания – дабы, как всегда, выслушать и обсудить мнения всех заинтересованных сторон.

В результате нынешних изменений в законодательстве в Армении сформируется административное деление с 78 общинами.

Напомним, что ныне в республике функционируют более 900 общин.

Согласно представленному проекту, планируется укрупнить 69 общин в Арагацотнской, 105 – в Араратской, 82 – в Армавирской, 62 –в Гегаркуникской, 43 – в Лорийской, 30 – в Котайкской, 40 – в Ширакской, 5 – в Вайоцдзорской и 3 – в Тавушской областях. Кроме того, село Эркенанц планируется включить в список населенных пунктов, входящих в общину Капан Сюникской области Армении.

71 из создаваемых 78 общин будут объединенными. И одна из них – Ереван. Еще шесть общин будут функционировать необъединенно – второй город страны Гюмри и пять других. Последние – со смешанным с национальными меньшинствами населением. Правительство решило на данный момент не объединять общины, где проживают представители разных национальностей.

По мнению замминистра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертеряна (именно он представлял законопроект на парламентских слушаниях), не включение на данном этапе процесса укрупнения общин, где проживают национальные меньшинства – не лучший вариант решения вопроса. Эти общины на данном этапе фактически выпадают из общей системы управления. По всей вероятности, изыскивается решение с учетом культурных особенностей национальных меньшинств. В этом случае, по мнению замминистра, решения могут быть различными – начиная с внедрения дифференцированной системы местного самоуправления, до подзаконных или иных регулирований.

Участники слушаний, в числе других, подняли вопрос оплаты членов советов старейшин. Как известно, ныне члены советов старейшин общин работают на голом энтузиазме, без оплаты труда. Почему-то изначально труд этих людей считался общественным и государством не оплачивался. Отвечая на озвученный вопрос, замминистра Ваче Тертерян согласился, что на данный момент в проекте отсутствуют идея и принцип оплаты работы членов советов старейшин. Однако не исключил, что тема подлежит обсуждению.

Напомним, что проект корректировок в законе об укрупнении общин представлен в законодательный орган за два месяца до выборов органов местного самоуправления. Это обстоятельство дало повод оппозиционно настроенным участникам парламентских слушаний сделать вывод о наличии прямой связи между предстоящими выборами и корректировкой законодательства – мол, власти в спешке меняют административно-территориальное деление с целью добиться на выборах в укрупненных общинах более высоких результатов за счет поддержки сельского электората.

Ну что ж, ели это верно и электорат укрупненных общин поддержит власти – значит, изменение административно-территориального деления по душе большинству населения, и процесс пойдет гладко. Хотя каждый раз этот процесс сталкивается с сопротивлением, по принципу любое нововведение кажется полным сложностей, которые придется преодолевать.

В ходе дебатов представитель правящей партии Ваге Галумян привел пример укрупненной общины Берд Тавушской области, отметив, что там практически решены все важнейшие проблемы – все дети имеют возможность посещать детсад, решаются финансовые проблемы общины, эффективнее расходуются имеющиеся средства.

Уже известно, что в пятницу, 24 сентября, по инициативе правительство будет созвано внеочередное пленарное заседание НС, на котором в двух слушаниях будут обсуждены корректировки в Законе «Об административно-территориальном делении Республики Армения».