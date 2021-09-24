Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в Нью-Йорке для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 23 сентября встретился с министром иностранных дел Республики Кипр Никосом Христодулидесом.

«Министры затронули ряд вопросов армяно-кипрской повестки дня, с удовлетворением подчеркнув высокий уровень политического диалога и выразив готовность к дальнейшему расширению сотрудничества. В связи с этим были выделены сферы взаимных интересов – торговля, оборона, образование и туризм», – как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА.

Обсуждались перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в двустороннем, трехстороннем и многостороннем форматах.

Арарат Мирзоян поблагодарил правительство Кипра за его поддержку и солидарность в период, полный вызовов для Армении и армянского народа.

Министры иностранных дел Армении и Кипра обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Министр иностранных дел РА проинформировал своего коллегу о ситуации, создавшейся в результате азербайджано-турецкой агрессии, развязанной против Арцаха. Арарат Мирзоян высоко оценил принципиальную позицию правительства дружественного Кипра в этом вопросе.