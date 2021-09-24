После заседания правительства секретарь Совета безопасности Армен Григорян коснулся процессов, происходящих в регионе, в том числе и возможности нормализации отношений с Турцией. Он напомнил, что партия «Гражданский договор» говорила об установлении мира и стабильности во всем регионе, как в предвыборный период, так и после выборов.

«В рамках этой логики мы должны нормализовать отношения и с Турцией, это урегулирование должно быть постепенным. Убеждены, что одна из возможностей нормализации этих отношений – это диалог на высшем уровне. Мы на разных политических уровнях заявляли, что Армения готова к нормализации отношений с Турцией, и в рамках этой логики были сделаны эти заявления и политические шаги», – как сообщает «Арменпресс», заявил секретарь Совета безопасности.

На вопрос журналиста, как он представляет себе это сотрудничество с учетом заявления президента Азербайджана о том, что Армении следует воздерживаться от вопроса статуса Нагорного Карабаха, поскольку это навредит ей, Армен Григорян ответил: «Очень важно учитывать, что мы нормализуем отношения с Турцией, и необходимо отделить нормализацию отношений с Турцией от отношений с Азербайджаном, если таковые имеются».

В ответ на замечание журналиста о том, что турецкая сторона говорит о предварительных условиях, например, о Нахиджеванском коридоре, и на вопрос, какие предварительные условия готова выполнить армянская сторона, чтобы начать диалог с Турцией, Армен Григорян сказал:

«Армянская сторона неоднократно заявляла, даже до нас, при прежнем правительстве, что отношения с Турцией должны быть нормализованы без предварительных условий, потому что, когда есть предусловия, сложно продвигаться вперед по любому вопросу. И мы надеемся, что отношения будут нормализованы без предусловий. Все существующие вопросы являются предметом обсуждения в будущем, но начинать отношения с предварительными условиями будет очень сложно», – подчеркнул Григорян.