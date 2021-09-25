В одной из воинских частей, осуществляющей боевое дежурство в северо-восточном направлении, состоялись памятные мероприятия: освящение креста часовни Сурб Зоравор, посвященное павшим в ходе боевых действий в июле 2020 года, а также открытие памятника героическим бойцам воинской части, павшим во время 44-дневной Арцахской войны.

Как передает Арменпресс, заместитель командира войсковой части представил жизненный и боевой путь ушедших в бессмертие военнослужащих Артура Мурадяна, Ваге Меликяна, Севака Серобяна, Мгера Манучаряна, после чего предстоятель Тавушской епархии епископ Баграт Галстанян отслужил чин освящения креста часовни Сурб Зоравор.

Командир войсковой части полковник Саркис Титанян, по инициативе которого была построена часовня Сурб Зоравор, выразил благодарность всем добровольцам и военнослужащим, принявшим активное участие в строительных работах. На мероприятии также выступили солдаты и родители павших.