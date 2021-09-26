25 сентября в Алаверди Лорийской области торжественно открылся XXIX Международный фестиваль «Театральный Лори», посвященный 90-летию Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна

Как передает Арменпресс, начальник управления образования, культуры и спорта Лорийской областной администрации Арам Ревазян поздравил с началом XXIX Международного театрального фестиваля «Театральный Лори», пожелав фестивалю удачи и долгих лет жизни, после чего зачитал поздравительное послание главы Лорийской областной администрации Арама Хачатряна.

По случаю 90-летия актерам Государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна были вручены поздравления, грамоты и подарки от главы общины Алаверди.

Затем директор Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна Лусине Саакян пожелала доброго пути XXIX Международному фестивалю «Театральный Лори».

«Открывать фестиваль «Театральный Лори» с нами – это большая ответственность, это приятно, и обязывающе. Мы с большой любовью поставили и привезли в Алаверди «Ануш»Туманяна – нашу любимую «Ануш», чтобы разделить нашу любовь с вами», – сказала в своем выступлении Лусине Саакян.

Художественный руководитель Ванадзорского государственного драматического театра имени Ованеса Абеляна, народный артист РА Ваге Шахвердян также приветствовал начало самого известного фестиваля-долгожителя в республике.

«Я очень рад, что Алаверди продолжает этот замечательный праздник. «Театральный Лори» – самый известный фестиваль-долгожитель республики, и уже поэтому он исключительный и очень важный. И нам, жителям Лори, безусловно есть чем гордиться. Конечно, сегодня я не могу не вспомнить создателя этого фестиваля, в частности нашего известного лорийца, народного артиста республики Володю Григоряна. И сегодня эту очень важную миссию продолжает Грачья Папинян, который сделал этот фестиваль международным, за что выражаю ему огромную искреннюю благодарность», – отметил в своем выступлении Ваге Шахвердян.

Мэр Алаверди Сасун Хечумян вручил Ваге Шахвердяну подарок и грамоту по случаю 90-летия театра Абеляна в Лори за его неоспоримый вклад в развитие театрального искусства в Лори, в частности – в Алаверди,.

Честь зазвонить в колокол, возвещающий старт XXIX Международного театрального фестиваля «Театральный Лори» была предоставлена народному артисту РА Акопу Азизяну.

Открытие фестиваля ознаменовалось постановкой “Ануш”.