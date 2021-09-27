Официальные лица и политики Армении по случаю годовщины войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, посещают военный пантеон «Ераблур».

Как сообщает «Арменпресс», память героев 44-дневной войны почтили премьер-министр РА Никол Пашинян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, вице-премьер Сурен Папикян, министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян и другие официальные лица.

Военный пантеон посетили председатель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, другие представители партии и политики.

27 сентября отмечается годовщина 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах. Несмотря на положения трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан по-прежнему отказывается возвращать всех армянских пленных.