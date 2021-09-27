Омбудсмен Республики Армения в связи с годовщиной 44-дневной войны в Арцахе выступил с посланием. Об этом сообщает «Арменпресс».

В сообщении Армана Татояна, в частности, говорится:

«Широкомасштабная война, развязанная Азербайджаном против Арцаха и Армении 27 сентября 2020 года, сопровождалась беспрецедентными военными преступлениями и преступлениями против человечности.

В первый же день войны в результате обстрела во дворе своего дома в городе Мартуни в Арцахе погибла 9-летняя Виктория Геворгян.

Мирные жители Арцаха 69-летний Геннадий Петросян из Мадаташена и 82-летний Юрий Асрян из Азоха были зверски обезглавлены. Весь процесс обезглавливания, их исключительного цинизма был снят азербайджанскими военными на видео для распространения, и заслужил похвалу и «славу».

Как во время, так и после нее при активном участии джихадистов и террористов жестоким пыткам подвергались и мирные жители и военнослужащие. В результате целенаправленных нападений и применения запрещенного оружия были разрушены гражданские поселения. Армянские церкви были осквернены и разрушены.

Все это сопровождалось специально снятыми показами, с возмутительным и циничным поведением, сознательно заполняющими все армянские социальные сети сценами насилия.

В условиях пандемии COVID-19 азербайджанская агрессия была преступлением против человечества, она резко увеличила количество смертей, надорвав системы здравоохранения Арцаха и Армении.

Все это сопровождалось пропагандой огромной ненависти и вражды, которую власти Азербайджана только поощряли.

То, что произошло, приводит к определенному выводу. Была проведена политика этнической чистки и геноцида.

Нельзя забывать, что пропаганда ненависти и вражды к армянам под эгидой Азербайджанского государства сегодня не только не уменьшилась, но и получила новые экстремистские, фашистские проявления.

На сегодняшний день ни один виновный в военном преступлении не понес наказания. И пока виновные не будут привлечены к ответственности, политика ненависти и вражды будет продолжена, реальной будет и угроза зверств, а мирная и безопасная жизнь людей будет нарушаться».