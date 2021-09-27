Двадцать седьмого сентября исполнился год со дня нападения на Республику Арцах Азербайджана при поддержке члена военного альянса НАТО Турции и международных террористических группировок.

Вследствие недейственных шагов международных структур кровопролитная война продлилась 44 долгих и полных трагедий дня…

Минул год. Кроме того, что, говоря об утверждении в регионе мира, Азербайджан на самом высоком уровне продолжает арменофобскую политику, не выполняет также достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей с Арменией: первым среди них значится возвращение военнопленных по принципу «всех на всех». Заметим, что Армения сразу же возвратила всех азербайджанских пленных.

Уже известно, что наши военнопленные в Азербайджане содержатся в бесчеловечных условиях, подвергаются средневековым пыткам. В одном из своих последних докладов такие случаи описывает Омбудсмен Армении Арман Татоян. Кстати, как и остальные доклады по прошлогодней войне Защитника прав человека направлены во многие международные структуры.

Выступающий перед мировым сообществом в обличие голубя мира президент Азербайджана Алиев фактически армянских пленных держит в качестве заложников. После вторжения на суверенную территорию независимого государства Армения недальновидное руководство Азербайджана прибегло к этому бесчеловечному шагу, чтобы урвать приграничные регионы Армении под видом разблокирования дорог.

А недальновидность руководства Азербайджана состоит в том, что отказавшемуся от собственных заявлений и подписанных документов обычно не верят и не доверяют. В нашем случае – особенно не верят и не доверяют.

Да, региону нужен мир, но не обусловленный интересами Азербайджана. Точнее, Турции, ибо в вопросе разблокирования дорог роль Азербайджана второстепенна – в лучшем случае эта страна может за счет своих налогоплательщиков выделить крупные суммы на строительство дорог (думается, это ему удастся исключительно на своей территории), а затем… остаться вне игры. И впечатление таково, что все к этому и идет…

По поводу доверия. В Армении никто не верит заверениям Турции и Азербайджана, что после прошлогодней войны они, якобы, заинтересованы в установлении мира в регионе. Свидетельством тому – проводимые через день военные учения у границ Армении и Ирана. Но как мудро гласит армянская народная пословица, «Дружи кое с кем, но палку держи наготове»…

Не верят Азербайджану и международные структуры. И вот почему. После войны Алиев постоянно твердит, что карабахский вопрос решен, что он решил его войной и возвращаться к нему отныне не имеет смысла. Государства-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, долгие годы занимающиеся урегулированием Карабахской проблемы, в свою очередь, заявляют: нет, вопрос не решен, ибо не решен статус Нагорного Карабаха. Не внушает доверия Минской группе арменофобская политика Алиева, утверждающего, что после его «решения» в регионе воцарится мир.

Напомним, что две из стран-сопредседателей, США и Франция – военно-стратегические партнеры по НАТО Турции, спровоцировавшей прошлогоднюю Арцахскую войну и активно участвовавшей в ней. Особым поводом к размышлениям служит и то обстоятельство, что по вопросу продолжения работы МГ ОБСЕ и определения статуса Карабаха особенно настаивает американская сторона – начиная с посла США в Армении и кончая ответственными чиновниками Госдепа…

В Армении есть убежденность, что единственно возможной платформой урегулирования Нагорнокарабахского конфликта является МГ ОБСЕ, в рамках которой следует обсудить один-единственный вопрос – статуса Нагорного Карабаха.

Лидер же Азербайджана, по всей вероятности, опасаясь Турции – дабы не пропали даром усилия последней в прошлогодней кровавой бойне (фактически, своим участием Турция в войне против борющегося за свое существование и независимость Арцаха использовала Натовское оружие), уперся на им же выдвинутом тезисе – что, мол, вопрос он решил ценой крови армян, и почему бы нет – азербайджанцев.

И именно по этой причине попирает сегодня и договоренности, и нормы международного права.

Кстати, в Управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета Республики Армения продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам развязывания и ведения военно-политическим руководством Азербайджанской Республики агрессивной войны против Республики Арцах.

По данным Управления, в ходе прошлогодней войны в Арцахе и в Республике Армения были убиты 3 781 военнослужащих и мирных жителей. До сих пор неизвестно местонахождение 231 военнослужащего и 22 гражданских лиц. За год Азербайджан передал армянской стороне всего 108 плененных военнослужащих и гражданских лиц.

Между тем, несмотря на циничные угрозы руководства Азербайджана в адрес Армении и Арцаха, внешнеполитическими приоритетами Арцаха продолжают оставаться международное признание независимости Республики Арцах, сохранение геополитической субъектности, деоккупация территорий Арцаха, продолжение переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ с полноправным участием Арцаха. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха, распространенном в понедельник. А залогом эффективного осуществления всех этих целей является укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора. Как, собственно, и было на протяжении всех трех последних десятилетий.