29 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) Тьерри Рибо.

Как передает «Арменпресс», МИД РА сообщает, что в ходе встречи собеседники обменялись мнениями относительно сотрудничества между Арменией и МККК в направлении адресации гуманитарных проблем, созданных в Арцахе, и проводимых организацией работ.

Глава МИД РА подчеркнул необходимость немедленного и безоговорочного возвращения всех армянских военнопленных и гражданских заложников, находящихся в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что Азербайджан отрицает факт удержания большого количества военнопленных, что создает серьезные основания для подозрений в совершении Азербайджаном серьезных преступлений против пленников, включая и их насильственное исчезновение.

Арарат Мирзоян также отметил, что не следует создавать искусственные препятствия для реализации в Арцахе гуманитарной миссии международных организаций, и не следует политизировать этот вопрос.