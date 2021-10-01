Армения готова возобновить полный процесс мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе совместного заявления с министром иностранных дел Чехии об этом сказал министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, касаясь своих встреч в Нью-Йорке.

Арарат Мирзоян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Нью-Йорке 23 сентября, 24 сентября при посредничестве сопредседателей с министром иностранных дел Азербайджана.

«Фактически, эти встречи еще раз доказали, что мирное урегулирование конфликта, его политическое урегулирование остается в повестке дня. На встречах в Нью-Йорке я подтвердил готовность Армении возобновить полный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов», – сказал министр иностранных дел РА.