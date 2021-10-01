1 октября министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Республике Армения г-на Кишан Дан Деваля.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Министерства обороны РА.

Посол Кишан Дан Деваль поздравил Аршака Карапетяна со вступлением на ответственный пост министра обороны в сложный для Армении период и пожелал ему успехов.

Кишан Дан Деваль сказал, что, учитывая высокий уровень политических, культурных, экономических и других отношений между двумя странами, индийская сторона готова к углублению сотрудничества с Арменией, в том числе и в оборонной сфере.

Министр обороны РА в рамках сотрудничества с Министерством обороны Индии отменил ряд направлений, представляющих взаимный интерес, в частности, военно-техническую сферу.

В целях повышения эффективности армяно-индийского военного сотрудничества была достигнута договоренность об активизации деятельности профессиональных рабочих групп.