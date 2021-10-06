Встречи президента Республики Армения Армена Саргсяна, находящегося в Италии с государственным визитом, начнутся с утра.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Рима, первая остановка президента – Квиринальский дворец, где запланирована церемония приема и встреча с президентом Италии Серджио Маттарелла. По окончании встречи президенты обеих стран выступят с заявлением.

В рамках государственного визита президента Армена Саргсяна в Италию под патронатом президентов Республики Армения и Итальянской Республики в Квиринальском дворце откроется выставка произведений великих армянских художников Ованнеса Айвазовского, Геворга Башинджагяна, Мартироса Сарьяна, Вардгеса Суренянца и Акоба Коджояна.

Во второй половине дня президент Армен Саргсян встретится с председателем Сената Марией Элизабет Казелати, а также с председателем Палаты депутатов Италии Роберто Фико.

Во второй половине дня планируется и возложение венков к монументу «Алтарь Родины».

Следующая остановка – мэрия Рима, где запланирована встреча с Вирджинией Раджи. Вечером президент Саргсян встретится с председателем Сената по международным отношениям Пьеро Фассино.

Завершится первый день государственного визита торжественным обедом в честь президента Саргсяна, который будет дан от имени президента Италии Серджио Маттареллы и его дочери Лауры Маттареллы.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Итальянской Республикой установлены 17 марта 1992 года.За 30-летнюю историю Республики Армения это первый государственный визит президента Армении в Италию.