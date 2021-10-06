На недавней встрече министры иностранных дел Армении и Ирана констатировали, что в контексте разблокировки коммуникаций в регионе нет темы «Зангезурского коридора».

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ответ на вопрос о встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Мирзоян отметил, что партнерские и теплые дружественные отношения установились с главой МИД Ирана с самого первого дня его назначения на этот пост. Министры иностранных дел двух стран обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений.

«Хочу сказать, что этот визит и наша беседа касались не только двусторонних отношений, но и имели региональное значение и очень конкретный контекст. Я приветствовал и хочу еще раз поприветствовать позицию Ирана в отношении неприкосновенности наших границ, и в целом, все позитивные сигналы, которые идут в этом отношении», – сказал он.

Министры иностранных дел также говорили о так называемом «Зангезурском коридоре». «Т.е. об отсутствии такой темы. Мы констатировали, что такой темы нет и такой темы быть не может», – сказал он.

Мирзоян посчитал очевидным, что Иран играет серьезную региональную и глобальную роль.