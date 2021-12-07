В повестке стартовавших вчера пленарных заседаний Национального Собрания включен один весьма важный законопроект: предлагается внести поправки и дополнения в Трудовой кодекс страны.

Отметим, что в принятый в 2004 году кодекс этот за минувшие годы внесено множество корректировок, необходимость которых возникла по велению времени, была продиктована изменением экономических отношений.

Ныне настал момент, когда в законодательство страны вносятся корректировки, вызванные COVID-19, точнее, предотвращением его распространения.

Напомним, что еще несколько месяцев назад Министерство здравоохранения приняло решение, связанное с вакцинацией и представлением тестов работодателям.

Уже около трех месяцев это решение применяется в масштабах республики, и ныне по инициативе правительства оно обретет силу закона.

Так, исполнительная власть предлагает ст.108 Трудового кодекса дополнить новым пунктом следующего содержания: в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, в случае непредставления работником работодателю необходимые для выхода на работу документы, работодатель получает право не допустить пребывание работника на рабочем месте, отстранить от выполнения служебных обязанностей. При этом данное время работнику не оплачивается.

Как известно, решением Минздрава важными документами, необходимыми для допуска к работе, считаются сертификат о вакцинации против COVID-19, либо лабораторный тест, подтверждающий, что данный работник в данный период не является носителем коронавируса.

По истечении срока недопуска к работе по вышеуказанной причине работник сможет вернуться к работе – при условии устранения причин отстранения. То есть работник допускается к работе, если представит сертификат о вакцинации либо соответствующий лабораторный тест.

В проекте документа указаны даже конкретные сроки: в случае отсутствия 10 рабочих дней в течение месяца, либо 20 дней – в течение квартала по указанным выше причинам работодатель будет вправе расторгнуть трудовой договор с работником.

Одним словом, с принятием вышеуказанных корректировок (они пока не обсуждены, законопроект включен в повестку) Трудовой кодекс серьезно ужесточается: работники, уклоняющиеся от вакцинации против коронавируса либо не представляющие в установленный срок (а сроки имеют тенденцию к сокращению) лабораторный тест могут попросту лишиться работы.