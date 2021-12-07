МИД Армении отозвался на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который потребовал назвать конкретную дату открытия так называемого «зангезурского коридора».

«Арменпресс» представляет заявление МИД РА.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, по сообщениям азербайджанских СМИ, на встрече с жителями села Гонахкенд в районе Губа 6 декабря 2021 года озвучил требования к Армении принять условия Азербайджана и объявить конкретную дату открытия так называемого «зангезурского коридора». Президент Азербайджана также обвинил Республику Армения в неискренности в вопросе открытия дорог и коммуникаций.

В связи с упомянутыми заявлениями МИД РА считает необходимым заявить:

Соглашения о дорогах и коммуникациях Республики Армения, Азербайджанской Республики и Российской Федерации зарегистрированы в заявлениях от 9 ноября и 11 января 2020 года, 26 ноября 2021 года. В этих заявлениях нет никаких обязательств, условий или соглашения Республики Армения о предоставлении Азербайджану коридора, нет логики коридора. В трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года зафиксировано согласие сторон разблокировать все экономические и транспортные связи в регионе. В том же заявлении говорится, что Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой. Согласно заявлению от 11 января 2021 г. для реализации пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе была создана трехсторонняя рабочая группа под председательством заместителей премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Пунктом 3 заявления от 11 января 2021 года установлено, что с целью осуществления основных направлений деятельности, сопредседатели рабочих групп утвердят состав экспертных подгрупп в этих сферах, в который войдут представители компетентных органов сторон и должностные лица организаций. Пунктом 4 заявления от 11 января 2021 года установлено, что рабочая группа представит на утверждение сторонами на самом высоком уровне список и график осуществления мероприятий по восстановлению и строительству новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, реализации и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых по территории Азербайджанской Республики и Республики Армения. Трехсторонняя рабочая группа в ходе первого заседания, созванного 30 января 2021 года, приняла решение о создании двух экспертных подгрупп, одна из которых – по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок, другая – по вопросам обеспечения перевозок, включая их безопасность, пограничные, таможенные, санитарные, животноводческие, фитосанитарные и другие виды контроля. Республика Армения на самом высоком уровне несколько раз заявляла, что заинтересована в разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе с пониманием того, что западные районы Азербайджана получают автомобильную и железнодорожную связь через территорию Армении с Нахиджеванской Автономной Республикой АР (таким образом, и с Турцией), а Армения – автомобильную связь с Российской Федерацией и железнодорожную связью с Российской Федерацией и с Исламской Республикой Иран. Вице-премьер Российской Федерации, сопредседатель трехсторонней рабочей группы Алексей Оверчук в ходе встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 5 ноября 2021 года заявил, что поиск решений в трехсторонней рабочей группе основывается на следующих принципах: сохраняется суверенитет стран, через которые проходят дороги, контроль при пересечении границы будут осуществляться на взаимной основе. Ранее Алексей Оверчук заявлял, что в трехсторонней рабочей группе вопрос коридора не обсуждается. В связи с годовщиной подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило информационный материал, в котором четко зафиксировано, что все участники трехсторонней рабочей группы договорились, что все разблокируемые и вновь создаваемые транспортные маршруты будут действовать, уважая территориальную целостность и суверенитет тех стран, через которые они проходят. 26 ноября 2021 года в городе Сочи Российской Федерации состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которой были подтверждены принципы, указанные в пункте 8.

Исходя из перечисленных выше обстоятельств, Министерство иностранных дел Республики Армения заявляет:

а) содержание заявлений президента Азербайджана не имеет ничего общего с заявлениями от 9 ноября, 11 января, 26 ноября, противоречат договоренностям, достигнутым в трехсторонней рабочей группе и в Сочи, преследуют деструктивные, провокационные цели, угрожают территориальной целостности Республики Армения и ее суверенитету,

б) Республика Армения привержена всем вышеперечисленным обязательствам, готова к скорейшей реализации вышеуказанных договоренностей,

в) перечень и график осуществления мероприятий по восстановлению и открытию коммуникаций региона – автомобильных и железных дорог обсуждаются в рамках трехсторонней рабочей группы, работе которой препятствует провокационная риторика Азербайджана.

Республика Армения обращает внимание своего основного партнера в сфере безопасности Российской Федерации, Организации Договора о коллективной безопасности, Совета Безопасности ООН, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на тот факт, что официальный Баку продолжает воинственными заявлениями озвучивать четкие угрозы применения силы в отношении суверенитета, территориальной целостности Республики Армения, нарушая основополагающие принципы международного права, в том числе и Устав ООН, и подвергая опасности региональную и глобальную безопасность.

Республика Армения призывает Азербайджан воздерживаться от провокационной риторики и действий и не препятствовать реализации договоренностей, касающихся разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе».