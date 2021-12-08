Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поздравил генерального прокурора Армении Артура Давтяна с Днем рождения.

Как передает «Арменпресс», в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Уважаемый Артур Саркисович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Будучи настоящим профессионалом и верным своему делу руководителем, Вы служите достойным примером для подчиненных сотрудников, олицетворяя компетентность, порядочность и личную преданность при решении даже самых сложных задач.

Уверен, что возглавляемый Вами прокурорский корпус является надежной опорой законности и правопорядка в Республике Армения.

Высоко оценивая уровень взаимодействия между прокуратурами наших государств, выражаю надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в борьбе с нарушениями прав человека, современными вызовами, трансграничными и цифровыми угрозами. Желаю Вам и Вашей семье здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в делах, гармонии и процветания».