Незаконные действия Азербайджана в Хцаберде и Хин Тахере год назад, после заявления от 9 ноября, не соответствовали логике пунктов трехстороннего заявления.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Оппозиционный депутат Тигран Абрамян напомнил, что год назад азербайджанские войска оккупировали два села Гадрутского района – Хцаберд и Хин Тахер, которые по состоянию на 9 ноября находились под контролем Армении, убив около десятка человек и взяв в плен 62 человека, часть которых еще не репатриирована.

«Фактически, имел место процесс, который никак не укладывался в рамки трехстороннего заявления от 9 ноября», – сказал Абрамян и поинтересовался, соответствует ли заявлению от 9 ноября тот факт, что эти два села были армянскими.

«В указанных обстоятельствах 9 воинов, 9 героев сражались до конца и отдали свои жизни за Родину. По факту данного эпизода возбуждено уголовное дело. Я не хочу комментировать судебный процесс, но факт в том, что один из основных фигурантов дела так и не был арестован, потому что суды отклонили ходатайство о его аресте», – сказал Пашинян.

Эти темы содержат много информации, относящейся к государственным интересам, ряд конфиденциальной информации, которая подлежит дополнительному исследованию.

Тигран Абраамян еще раз уточнил позицию: принимает ли правительство, что шаги Азербайджана были предприняты вне рамок трехстороннего заявления от 9 ноября. У депутата сложилось впечатление, что в данном случае делается попытка возложить ответственность на 1-2 военных нижних чинов.

Пашинян заверил, что это неправильное впечатление, так как это была тема, касающаяся очень высокопоставленных должностных лиц. «И если бы мы посчитали, что данная ситуация соответствует заявлению от 9 ноября, то упомянутые мною воины-герои не оказались бы на этих позициях. Если они были на тех позициях, значит, мы считаем, что ситуация не соответствовала положениям и логике заявления от 9 ноября», – сказал Пашинян.